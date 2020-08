'Laura' se fortalece a huracán categoría 4

En su cuenta de Twitter, advirtió que se esperan marejadas ciclónicas catastróficas, vientos extremos e inundaciones a lo largo de la costa noroeste del golfo esta noche.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que el huracán es "extremadamente peligroso", con vientos máximos de 140 millas por hora (220 kilómetros por hora) antes de impactar en las costas de Texas y Luisiana esta noche.

1 PM CDT: #Laura is now an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 140 MPH. Little time remains to protect life and property before water levels begin to rise and winds increase in the warning areas https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6f9tvionaR