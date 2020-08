Pedro Fernández desmiente haberse hecho cirugía en la cara

Luego de que Pedro Fernández diera de qué hablar durante su participación en la pasada edición de La Academia por la apariencia de su rostro, que despertó rumores de posibles intervenciones estéticas por parte del cantante, finalmente despejó las dudas.

El intérprete de Yo no fui habló al respecto durante una transmisión en vivo con su amiga Isabel Lascurain en Instagram, donde varios internautas lo cuestionaron sobre qué le había ocurrido en su cara, pues señalaron que lucía diferente.

Ante ello, el cantante de 50 años decidió desmentir las especulaciones respecto a que se sometió a procedimientos estéticos.

“Vi una nota de que me había hecho una cirugía y que me veía bien rarito. La verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago de verdad, créanme, que yo se los voy decir”, señaló.

El también actor adjudicó los cambios al paso del tiempo.

“Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo, y entonces estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada”.

No obstante, Fernández no descarta algún día pasar por el quirófano para hacerse unos “arreglitos”.

“Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no. Algún día”.