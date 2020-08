Talavera cree que no debería hablarse de indisciplinas en el futbol

Con 37 años de edad, la mayor aportación de Alfredo Talavera a los Pumas es su experiencia en el futbol y así lo ha demostrado desde que comenzó el Guardianes 2020, su primer torneo con los felinos.

Con un recorrido pulcro en todos los ámbitos, el guardameta ha prestado su voz para tocar temas como la indisciplina en el deporte, revivido recientemente en el caso de Uriel Antuna y Alexis Vega.

En los ojos de "Tala", la discusión no debe girar en torno a la edad del infractor, sino a erradicar las prácticas que merman el desempeño de un jugador, sin importar si es una promesa o un veterano.

"No deberíamos estar hablando de la indisciplina. Es futbol, eres profesional, es tu cuerpo, el es el que te carga y, si no estás bien, no vas a tener buen rendimiento", explicó.

Con esa autoridad, el guardián de la portería universitaria se ha consolidado como un líder para el vestidor, condición que, dice, contempló antes de arribar al Pedregal.

"Me veía así. Desde que llegué, tenía esa mentalidad y lo visualicé, la edad no juega, el titular es el corazón. Me visualizaba ayudando al equipo y yo, encantado de que la responsabilidad y el compromiso vayan creciendo", apuntó.

De acuerdo con Talavera, el invicto que mantienen los Pumas en el certamen se le debe atribuir, en gran medida, a ese factor: el liderazgo, aunque no sólo de su parte.

"Parte del buen funcionamiento y crecimiento del equipo en los últimos dos tres partidos es que cada uno, en su posición, es líder. Es un complemento y todos lo hacen de la mejor forma; eso habla de un conjunto con hambre, bien organizado y que quiere sacar lo mejor posible", finalizó.