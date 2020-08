Jeffree Star explota en redes tras críticas por su nueva relación

Después de perder a miles de seguidores en los últimos meses tras varias polémicas en las que se ha visto envuelto, el famoso “youtuber” Jeffree Star ha vuelto a dar de qué hablar tras ser acusado de pagarle a su novio para estar con él.

Esto luego de que el magnate de belleza anunciara en redes sociales que se encuentra en una nueva relación tras su separación de Nathan Schwandt, con quien mantuvo una romance por largo tiempo.

“Agradecido por todas las bendiciones que Dios ha traído a mi vida este año", escribió el “youtuber” junto a una fotografía en la que se puede apreciar el físico de su novio, de quién no se revela su rostro.

Sin embargo, internautas dudan que el romance entre ambos sea sincero, pues acusan a Star de pagarle al hombre para que esté con él.

Jeffree no se quedó callado y respondió tajante a estas acusaciones: "Sé que es una noticia devastadora para algunas personas, pero no le doy dinero a nadie con quien salgo ni a nadie con quien me esté acostando. Trabaja en tus propias inseguridades, hermana, yo no soy el problema", escribió en Twitter.

I know it’s devastating news for some people, but I don’t give money to anyone I’m dating or anyone who is fucking me. Work on your own insecurities sis, I’m not the problem — Jeffree Star (@JeffreeStar) August 24, 2020

No conforme, decidió añadir otro tuit en contra de sus detractores.

"¡Buenos días a todos! La homofobia realmente está saltando esta mañana... ¡Déjalo salir, no me importa! Algunos de ustedes necesitan un café y un abrazo", compartió.

Goood morning everyone!! The homophobia is really jumping out this morning... Let it out, I don’t mind! Some of ya‘ll need some coffee and a hug — Jeffree Star (@JeffreeStar) August 25, 2020

Esta no es la primera vez que Jeffree Star genera críticas por internet, pues en el pasado se ha visto envuelto en el escándalo al protagonizar un fuerte conflicto con las celebridades de YouTube James Charles y Tati Westbrook, además de ser acusado de utilizar el reciente movimiento Black Lives Matter contra el racismo en EUA, para limpiar su imagen.