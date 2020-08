Durango, sin registro de casos de reinfección

La Secretaría de Salud en Durango no tiene reportado ningún caso de reinfección por el virus SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, ni en la entidad ni en el país. Asimismo, pide a quienes lograron recuperarse del virus mantener las medidas preventivas hasta no tener una vacuna.

Sergio González Romero, secretario de Salud en la entidad, comentó que el único caso que se dio a conocer es el reportado en Hong Kong, de un hombre de 33 años de edad que regresó de España y que adquirió el virus cuatro meses y medio después de haberse contagiado por primera vez.

En ese sentido, González informó que se conoce que una vez que la persona contrajo el virus y logró recuperarse, tiene "protección" entre tres y seis meses, puesto que no se ha estudiado a largo plazo la inmunidad que genera la enfermedad.

"La inmunidad no tiene un seguimiento a largo plazo para ver la inmunidad que se tiene, pero al menos la protección entre tres y seis meses está asegurada".

A esas personas que se infectaron y se recuperaron, les pide mantener sus medidas preventivas.

"Por eso debemos de seguirnos cuidando y no quiere decir que si ya te dio COVID tengamos la seguridad al 100 por ciento que no te va a dar, por eso las medidas que día a día damos a conocer. No se pierdan hasta tener la seguridad de una vacuna", expuso.

Por otra parte, el funcionario informó que el personal considerado como vulnerable del sector salud, entre ellos personas de la tercera edad y con comorbilidades, aún no han regresado y no hay fecha establecida para que lo hagan.

Dijo que ya se analiza un sistema de puntaje con el que podrían reintegrarse a sus labores habituales, pero será hasta que el número de contagios haya disminuido en la entidad.

"Para que puedan regresar con más seguridad, lo estamos valorando y estamos haciendo un conteo de puntaje que nos va a dar mucha idea de qué tan seguro sea el regreso a sus actividades habituales", explicó el secretario.

En cuarentena

Trabajadores del sector salud de grupos vulnerables se encuentran en sus casas. *En su visita en julio a La Laguna en julio, el secretario de Salud, Sergio González, informó que fueron 1,200 trabajadores que se enviaron a casa. * Se trata de empleados mayores de 60 años. * Trabajadores con alguna comorbilidad. * No hay fecha para su regreso.