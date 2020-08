Lagunero asegura su pase a la final de La Voz

El cantante lagunero Fernando Sujo se ha vuelto un suceso musical en La Voz Azteca.

Tras impactar a los jueces el pasado lunes con su interpretación de ¿Y cómo es el?, lo que le dio su pase a la semifinal del programa de La Voz, Sujo volvió a brillar anoche y ha obtenido su boleto a la gran final.

La noche de este martes, el torreonense interpretó Amar y querer, de la autoría de Manuel Alejandro, y una vez más se ganó la aceptación de María José, Belinda, Ricardo Montaner y por supuesto de su coach, Christian Nodal.

De nueva cuenta, tal y como lo hizo desde el primer momento que audicionó en La Voz Azteca, Fernando le puso la piel chinita a los coaches al interpretar la melodía que popularizó José José a finales de los setenta.

Fernando y su compañera de equipo, Natalia Marroquín, son los participantes que se darán cita en la final dentro del equipo de Christian.

El cierre de esta temporada de La Voz tendrá lugar el lunes 31 de agosto desde las 19:30 horas.

Sujo tendrá que darlo todo para poder ganar y ubicar a su región en lo más alto de la historia de este tipo de concursos tal y como lo hizo Pablo López en México tiene talento.

Para apoyar con todo a Fernando Sujo, familiares y amigos realizarán una caravana de autos el día jueves 27 de agosto a partir de las 18:00 horas.

El recorrido comenzará en un conocido centro comercial del Bulevar Ejército Mexicano y más tarde seguirá por Independencia, Calzada Colón, Avenida Juárez y Diagonal Reforma hasta llegar a un tienda conveniencia que se ubica a un costado de un hotel.

"A todos los amigos, familiares y personas que deseen apoyar a Fernando para motivarlo a ganar nos pueden acompañar en sus autos, haciendo relajo y claro, respetando las medidas sanitarias", dijo Benjamín Domínguez, uno de los organizadores de la caravana.

Por otro lado, Fernando agradeció ayer la confianza que Nodal ha depositado en él. "Muchas gracias por todo tu cariño, te reconozco por todo el trabajo que has hecho hasta ahorita. De verdad que siempre te he admirado desde que empezaste con todo este sueño y desde siempre has sido un ejemplo para mí", posteó en Facebook.