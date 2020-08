Llama alcalde a valorar esfuerzo en seguridad

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, llamó a representantes de la iniciativa privada, ciudadanía en general y medios de comunicación a valorar "todo el esfuerzo" que ha realizado la actual administración municipal en materia de seguridad pública.

Zermeño se refirió a la reunión del Panel Indicativo de Seguridad que se llevó a cabo durante el lunes, encuentro al que asistieron representantes de la iniciativa privada y algunos consejos consultivos, luego de que los mismos solicitaran días atrás un mayor trabajo de vigilancia para evitar atracos de toda clase, especialmente en negocios.

"Vamos bien, lo he dicho muchas veces, aquí lo importante es que se valore todo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho a lo largo de esta administración, yo les digo, había 35 patrullas que cuidaban la ciudad, ahora tenemos más de 190 patrullas cuidando la ciudad, ahora tenemos 300 policías más de los que había hace dos años, ahora tenemos Academia de Policía que no había hace dos años, ahora tenemos mejores salarios, mejores prestaciones para los policías, ahora tenemos cámaras de vigilancia que no había hace dos años con inversión municipal", expuso.

Dijo también que existe la coordinación necesaria con las autoridades estatales y federales, por lo que se deben realizar opiniones públicas de "manera objetiva", cuidando además la imagen del municipio ante posibles inversionistas que podrían generar empleos para los torreonenses en el corto y mediano plazo.

"Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importantísimo, estamos terminando una guardería para los policías que no existía, que es única a nivel nacional, un gimnasio para los policías, yo creo que si no valoramos todo el esfuerzo que hacemos, además de colaboración y coordinación con las fuerzas estatales y federales, si estamos nomás viendo si una semana suben más los robos de una cosa o de otra, yo creo que se tiene que hacer un análisis serio, que es lo que yo les dije ayer (lunes), de qué es lo que vimos el día de ayer, vamos bien, yo creo que cada quien puede opinar lo que se le pegue la gana, pero yo creo que tenemos que cuidar la casa y hacerlo de manera objetiva", declaró.