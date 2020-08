Seguirá recorte de nómina: Piña Ávila

Desde que inició la pandemia se han dado de baja alrededor de 40 colaboradores del municipio de Matamoros, entre ellos "aviadores" y se adelantó que las bajas continuarán.

Lo anterior lo declaró el alcalde Horacio Piña Ávila, quien explicó que seguirán revisando el desempeño de trabajadores y funcionarios y no se pueden "hacer de la vista gorda" por lo tanto no se descartan más despidos.

"Pues si habíamos quedado con los regidores que no iba a haber despidos, pero con esto que está pasando si hay áreas donde o no se trabaja bien o se está incumpliendo y no podemos hacernos de la vista gorda con algunos funcionarios si deben ser removidos".

Piña Ávila explicó que incluso los ajustes de personal se ha estado haciendo desde que empezó la pandemia del COVID-19, ya que reconoció desde enero hay una disminución de las participaciones federales.

Recordó que se trabaja con menos empleados ya que se decidió enviar a sus casas a algunos 120 trabajadores, para no exponerlos al contagio, ya que están dentro de los grupos de riesgo, es decir que registran enfermedades cardíacas, diabetes, presión alta, obesidad, entre otras afecciones.

"Ya empezaron (el recorte de personal) desde que inició la contingencia que no están trabajando o aviadores o que no están cumpliendo con sus funciones y habrá otros que se reintegren por alguna enfermedad, pero esto (despidos) no ha parado".

En relación al recorte de participaciones el alcalde dio a conocer que en lo que va del año son 10 millones de pesos lo que dejaron de recibir, principalmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento para los Municipios (Fortamun), pero debido a que ha habido una buena recaudación de los impuestos municipales les ha permitido pagar nómina y hacer algunas obras.

A inicios de abril el tesorero municipal Gerardo Marentes Zamarripa confirmó al Siglo de Torreón, el despido cerca de 100 trabajadores en el mes de marzo, debido al recorte de las participaciones, en tanto que los sueldos de los funcionarios quedaría intacto y solo le reducirán algunas prestaciones.

En ese momento anticipó que los despidos continuarían pues dejarían de recibir 10 por ciento menos de las participaciones que cada año les destina el Gobierno federal; es decir de los 245 millones de pesos se les entregarían 25 millones de pesos menos.

Declaró que también se harían ajustes en el gasto corriente, pues si bien se aumentó la recaudación de los impuestos municipales ante el impacto negativo en el presupuesto los obliga a reducir los gastos.