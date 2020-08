Fernando Gorriarán acepta bajo nivel de Santos

Enfocados en su próximo compromiso, los Guerreros del Santos Laguna trabajan en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde ya comenzaron a preparar su duelo del domingo ante los Gallos del Querétaro.

Los futbolistas Albiverdes trabajaron ayer en el moderno complejo ubicado sobre la carretera Torreón - San Pedro, buscando recuperar el paso ganador, luego tres jornadas en las que no han podido conseguir una victoria. El equipo comandado por Guillermo Almada tiene la encomienda de seguir imbatible en casa, el estadio Corona, donde buscarán llegar a 20 partidos consecutivos sin perder, aunque no habrá aficionados en las tribunas para alentar a los futbolistas, quienes hoy volverán a entrenarse con la mira puesta en los Gallos queretanos.

Posterior a la práctica matutina de ayer, el medio volante Fernando Gorriarán compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros, en una conferencia remota, donde ofreció sus puntos de vista sobre la actualidad santista. Fiel a su costumbre, "Nando" fue frontal y no escondió las carencias que son visibles en los Guerreros durante el inicio del torneo, lapso en el que apenas han podido conseguir 5 puntos y están ubicados fuera de la zona de liguilla, lo cual desean comenzar a remediar durante el próximo fin de semana.

En su análisis del equipo, el uruguayo describió: "es un conjunto de cosas. Creo que sí es el peor momento que estamos pasando, pero no pienso que seamos los peores, ni los mejores en aquel torneo que fuimos líderes. No ha habido algún equipo que nos haya pasado por encima. Quizá no estamos en un gran momento, hoy en día no tenemos esa suerte y pega la pelota en el palo y sale. Tenemos problemas de lesiones, problemas de COVID, la baja de Brian que la hemos sentido mucho. Somos los responsables, el problema es nuestro. Estábamos acostumbrados a otra forma de juego, y será cuestión de entrenarlo".

"Tenemos que trabajar en todo. Creo que el grupo está bien, hablamos lo que teníamos que hablar en lo íntimo, arreglamos las cosas que teníamos que arreglar, fue muy positiva la charla que tuvimos. La nueva ideología del profe nos estamos adaptando. El tema de recuperar esa presión que teníamos con el 4 - 4 - 2, son cosas que empezamos a trabajar desde ayer y tenemos que alistar para el domingo", añadió Gorriarán, en relación a los roces que se han podido observar entre jugadores, durante las transmisiones televisivas de los partidos.

Debido a los problemas de falta de elementos en Santos, se ha visto recientemente a Gorriarán por las bandas, cuando habitualmente en Liga MX se le conocía jugando por el centro del campo, pero a decir del propio sudamericano, ese rol no es algo que le moleste o haga sentir incómodo: "no; me lo han preguntado y lo he respondido sin problemas. He jugado por ahí con el Profe cuando él me hizo debutar en River (Plate de Uruguay). En el partido contra Necaxa tuve una molestia, lo venía arrastrando desde el juego con Monterrey. Ya me hice los estudios y no salió nada grave", respondió, descartando alguna lesión que le pueda alejar de las canchas.

Respecto al rival en turno, los Gallos del Querétaro, quienes vienen heridos tras perder ante los Rojinegros del Atlas, Gorriarán describió: "son un gran equipo, lo vienen demostrando, han hecho grandes partidos. Tienen grandes jugadores. Tenemos la ventaja que jugamos en casa, nos estamos haciendo muy fuertes acá. No pudimos ganarle al Atlas, pero mantuvimos el cero".

Finalmente, "Nando" aceptó que Santos cambia demasiado cuando está jugando en casa, a cuando es visitante, algo que, sin duda, deben corregir: "creo que sí. Lo sentimos así. Nos está costando un poco de visitante, nos está faltando algo. Lo mismo que estamos haciendo en el TSM, lo tenemos que hacer en otras canchas", sentenció.