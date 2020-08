BARCELONA TIENE UN LÍO

- Después de docenas de títulos, cientos de goles e infinitos récords, la inigualable trayectoria de Lionel Messi en el Barcelona podría tener un abrupto final.

Y el divorcio también podría ser amargo.

El club confirmó ayer que el astro argentino envió un documento certificado vía fax en el que expresó su deseo de marcharse tras casi dos décadas en el gigante del futbol español.

Pero el club intimó que se avista una batalla legal y que no accederá automáticamente al deseo de Messi. El Barcelona señaló que le informó a Messi que prefiere que se quede y cumpla toda su carrera en el club.

Todo gira en torno a una cláusula en el contrato de Messi.

Según el "Barça", el documento enviado por Messi apuntó a una cláusula que le permite irse gratis al final de la temporada. Sin embargo, el club sostuvo que el plazo para activar esa cláusula expiró en junio, y advirtió que recurrirá a la vía legal. El contrato de Messi incluye también una cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

La temporada del futbol español suele culminar en mayo, pero se retrasó debido a la pandemia de coronavirus.

"Si Messi se marcha del Barcelona al activar la cláusula de salida, entonces confío que el club ayude y no lo obstaculice, dijo Gary Lineker, exdelantero inglés y del Barcelona en Twitter. "Ha sido ferozmente leal y el mejor jugador de su historia. Sería muy triste que esto termine con una pelea entre el jugador y el club".

Si Messi logra irse libremente, el delantero tendrá pretendientes de sobra. Pero la realidad es que sólo un puñado de clubes tienen los recursos para pagar su salario, incluso si se marcha sin el pago de un monto por transferencia. Los megarricos Paris Saint-Germain y Manchester City asoman como los destinos lógicos.

Durante una ilustre trayectoria en el Barcelona, Messi ganó una cifra récord de seis Balones de Oro y se encumbró como el mejor futbolista del mundo. Al compás de los goles y la magia de la "Pulga", los azulgranas han conquistado 10 títulos de La Liga española y otros cuatro en la Liga de Campeones.

La solicitud de Messi, de 33 años, se produjo 11 días después de la bochornosa derrota 8-2 que el Barcelona sufrió ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, una de las mayores debacles en el historial del crack y del club.

El revés en Lisboa sentenció una temporada para el olvido del Barcelona (la primera sin cosechar un título desde la de 2007-08) y desencadenó una de sus peores crisis.

Messi no ocultó su malestar con la gestión del Barcelona esta temporada, refiriéndose a los problemas del club y cuestionando a los directivos. Éric Abidal, el director deportivo que fue blanco de críticas de Messi, renunció la semana pasada.

Luego de la debacle ante el Bayern, Messi prefirió guardar silencio. Pero se plantearon dudas sobre su continuidad.

El presidente del club Josep Bartomeu manifestó estar confiado que Messi completará su carrera en el Barcelona, y que era la carta de referencia en los planes del nuevo técnico Ronald Koeman.

Koeman se reunió con Messi la semana pasada. De acuerdo con versiones de prensa, el jugador le dijo al técnico que se veía más afuera que dentro del club en este momento.

Además, el entrenador habría comunicado a otros jugadores fundamentales que no iban a ser tomados en cuenta para la próxima temporada, entre ellos Luis Suárez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic.

Luego de la derrota ante el Bayern, el Barcelona prometió una "amplia reestructuración del primer equipo". Los cambios empezaron con la destitución del técnico Quique Setién, días después de la eliminación europea. También se convocaron elecciones presidenciales para marzo próximo.

Messi llegó al Barcelona en 2001, siendo un adolescente. Se sumó a La Masía, la afamada academia. Su debut en el primer equipo fue en 2003, con tan sólo 16 años. Desde entonces, ha sido parte de la conquista de 34 títulos (si se cuenta la Supercopa de España de 2005, en la que ni siquiera salió al banco de suplentes en los dos juegos) con el club.

Es dueño de casi todos los récords individuales del equipo, autor de 633 goles y 276 asistencias en 731 partidos con la casaca azulgrana.

Carles Puyol, el exzaguero del Barcelona y capitán del equipo durante buena parte de la carrera de Messi, tuiteó un mensaje de apoyo al argentino.

"Respeto y admiración, Leo", escribió Puyol. "Todo mi apoyo, amigo".

731 PARTIDOS oficiales ha jugado Lionel Messi con el Barcelona, suma 633 goles.

