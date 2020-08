Senadora de Morena va con parecer de habitantes

La senadora de Durango por Morena, Margarita Valdez Martínez, dijo que la empresa Chemours no se instalará en Durango si la gente no quiere, pese a lo que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Hemos solicitado una plática con los directivos de Chemours y no nos la han dado. Ellos dicen que van a hacer que esta región florezca, yo quiero saber cómo van a hacer eso. Ellos dicen que van a comprobar que no va a haber envenenamientos...hasta ahorita no me han demostrado que no nos van a causar problemas", dijo la senadora.

Este martes un grupo de morenistas estuvieron afuera del hotel donde se ofreció la rueda de prensa con pancartas contra la instalación de Chemours y contra el exsenador Rafael Palacios, asegurando que este último "los vendió".

Medios de comunicación cuestionaron a la senadora respecto si no caería en desacato, además de que habría jurado respetar la constitución y las leyes que de ella emanen, a lo que respondió que está consciente de que es desacato y que asumía la responsabilidad de sus acciones.

"Sé que me pueden meter a la cárcel por desacato, pero yo estoy con la gente, ¿así o más claro?", dijo la senadora.