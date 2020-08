Crean plataforma de autos usados en México

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI México) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) desarrollaron una plataforma donde las agencias pueden corroborar, a través del número de serie o VIN, el historial de un vehículo seminuevo.

El VIN permite conocer la marca, modelo, año, motor, planta de ensamble, país de origen y sistemas de seguridad de cada vehículo, por lo que la plataforma podrá validar si el número de serie está alterado. Además se podrá consultar en línea si el vehículo está vinculado a algún delito. En conferencia de prensa Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA, dijo que esta iniciativa favorece el comercio de vehículos seminuevos en un entorno de mayor seguridad.

"En México, de manera tradicional hemos enfrentado un panorama de escasa información del historial vehicular. Desafortunadamente no ha logrado consolidarse el Registro Público Vehicular como la opción pública para brindar la certeza jurídica a través de información veraz y oportuna", indicó. La plataforma llamada VIN Plus le permite a los distribuidores checar si el número de serie está alterado, si la póliza de seguro está vigente o no corresponde al modelo original, si el vehículo fue declarado como pérdida total o si fue robado, entre otros.

Además le permite a las agencias tener una referencia del valor comercial del vehículo a través de un cálculo actuarial y un método de depreciación. Esta guía también servirá para vehículos pesados, no solo para autos particulares. Recaredo Arias, director general de AMIS y presidente de la Federación Global de Asociaciones de Seguros, dijo que para los compradores y vendedores de vehículos seminuevos es muy importante conocer que dicho vehículo no esté vinculado a un hecho ilícito. "Si hay algún vehículo que tiene reporte de robo se pueda tener esa prevención para alguien que está comprando un vehículo seminuevo. O si fue robado, pero ya fue recuperado y el vehículo está totalmente liberado, ya no tiene indicación de robo, ya se puede comprar con toda seguridad y tranquilidad", explicó.

Por su parte Ángel Martínez, director general de Cesvi México, agregó que la idea de esta plataforma es unificar la información de vehicular mediante fichas técnicas, clave homologada y valor comercial entre los sectores gubernamental, asegurador, armadoras y todos los involucrados, convirtiendo a la herramienta en el principal medio de consulta automotriz en el país. AMDA y AMIS también están trabajando con las autoridades para mejorar la información que los propietarios de vehículos deben conocer, a través del Registro Público Vehicular, el cual fue creado hace una década, pero consideran que debe mejorar.