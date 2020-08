Jóvenes emprenden con café de Veracruz

Dado que el café es la segunda bebida más tomada en el mundo después del agua, y en el marco de la pandemia, se ha orillado a que muchos laguneros dejen de acudir a cafeterías pero busquen degustar un buen sabor en casa, por lo que un grupo de emprendedores impulsan Café Finca Sagrada.

Presentaron, además, el Programa Semestre Empresarial, de la Universidad Tec Milenio, para vincular a jóvenes con empresas en la Comarca Lagunera, para aportar con sus ideas, talento, creatividad y energía al crecimiento sostenible de la comunidad Pymes en tiempos de crisis e incertidumbre.

Israel Navarro Aguilar, director y socio fundador de Escala, Soluciones Empresariales, explicó que el mejor momento para emprender es en la situación más difícil, cuando otros se repliegan, por lo que llamó a los emprendedores a salir adelante y luchar por sus proyectos.

Señaló que los jóvenes se encargaron de desarrollar el registro de marca, el diseño, logotipo, empaque, etiquetas, canales de distribución, estrategia comercial, etcétera, por lo que consideró que los empresarios pueden aprovechar convenios institucionales de la mano de las universidades para sacar adelante este tipo de ideas.

"Que la gente conozca el Café Finca Sagrada, que está a disposición de la ciudadanía, que conozca a los emprendedores, que no se quejen porque hay programas muy importantes donde se asignan directamente a las empresas, no es servicio social ni prácticas profesionales, sino que van como si fueran tus colaboradores y el talento de los muchachos. No se puede decir que los jóvenes no pueden hacer las cosas cuando tal vez los adultos somos los que no sabemos capitalizar ese talento", expresó.

Tensy Murra, coordinadora del café, explicó que se busca apoyar el precio justo de los caficultores a nivel nacional, además de traer un producto de calidad a la región, en el marco de esta nueva tendencia donde se espera un decremento del 30 por ciento en las cafeterías debido a la pandemia por COVID-19, el cual se va a volcar hacia el consumo familiar, en el hogar. Sin embargo, el consumidor quiere experimentar nuevos sabores, de buena calidad.

"Hemos comprobado que si trabajamos con una visión, con metas claras, las cosas se pueden hacer a pesar de la situación por la que estamos pasando, si de verdad trabajamos en ello y tenemos los objetivos claros", comentó.

En el proyecto participan también Miguel Eduardo Reyes, Michelle González, Zamira Rodríguez, Montserrat Ayala y Margarita Guerrero. El café proviene de Tlaltela, Veracruz.

Emprenden

