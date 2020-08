Ricardo Casares espera reponerse pronto

Ricardo Casares fue uno de los conductores del programa Venga la Alegría que dio positivo al COVID-19, no obstante, a diferencia de sus compañeros, el conductor no ha podido regresar al matutino debido a problemas derivados de la enfermedad.

Luego de haber dado a conocer hace unas semanas a través de Instagram que se contagió del virus, con una fotografía que alarmó a seguidores tras aparecer conectado a un respirador, el periodista de espectáculos habló sobre su actual estado de salud en una entrevista con su colega Flor Rubio.

Durante la plática, el presentador contó que a consecuencia del coronavirus le dio una neumonía, motivo por el que aún tiene que requerir del oxígeno, además de que sigue tomando medicamentos.

"Me pegó fuerte, me dio neumonía y me pegó en varios órganos. A pesar de eso sé que soy muy afortunado", dijo Ricardo Casares.

"Ando con mi oxígeno, mis medicamentos y mi Sol (su novia) que también le dio fuerte, pero me ha apoyado muchísimo, los vecinos y los fans de Venga la Alegría", añadió. Pese a todo ello, mencionó que ha ido recuperándose poco a poco.

"Sigo con neumonía, la última parte y tengo que seguir con oxígeno 7 horas al día, tomo mucho antiinflamatorio, tengo que tener cuidado con ellos porque bajan las defensas", comentó el periodista. Finalmente, reveló que el COVID-19 le dejó algunas secuelas, como generarle estragos en algunos de sus órganos, taquicardia y problemas para hablar. "Traigo una cosa para que pueda hablar, me afectó las cuerdas vocales, es un medicamento para poder hablar. Es una enfermedad multisistémica (COVID-19), hay que seguir con oxígeno, esperar a que se vaya la neumonía y entonces atacamos la taquicardia, el tema de la voz, etcétera", mencionó.