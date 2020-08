Nuera de Maribel Guardia crea su propio grupo musical femenil

Imelda Garza, esposa de Julían Figueroa y nuera de Maribel Guardia, anunció que prepara la incursión de su grupo musical femenil, Finnix.

Así lo dio a conocer la joven de 26 años a la revista TV Notas, en la que reveló que será ella quien lidere a la agrupación que decidió crear tras renunciar a un proyecto musical del que formó parte el pasado año, debido a que no le gustaba cómo se estaba manejando su imagen.

“Después de salirme del grupo, un día dije: ‘¿Por qué no yo formo un grupo y busco chavas para cumplir mi sueño?’”, contó a la publicación.

Garza reveló que sus principales influencias musicales son JNS y Flans, no obstante, contó que el estilo K-Pop le llama mucho la atención.

“Admiro mucho a las JNS y a Flans, pero me llama la atención el estilo de k-pop, pues es una inspiración por sus coreografías tan dinámicas y atractivas”.

Asimismo, comentó que su esposo Julían Figueroa la ha apoyado para cumplir su sueño, e incluso la ha ayudado ha mejorar su técnica.

“Él me apoya mucho y también me da muchos consejos que me ayudan a mejorar mi técnica, y me dice que no me desilusione. Aparte de ser mi esposo, Julián es un gran artista; la verdad estoy muy agradecida de tenerlo en mi vida, lo amo con todo mi corazón”.

También señaló que no tiene ningún problema en ser reconocida por ser la esposa del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

“Yo no tengo ningún problema con que me digan ‘la esposa de Julián Figueroa’, sólo espero que con mi trabajo reconozcan mis propios méritos”, indicó.