¿Cómo saber si fuiste hackeado y qué hacer al respecto?

Nadie está exento de ser hackeado y de sufrir las consecuencias de ello. La prueba es el reciente escenario donde Facebook permitió a Cambridge Analytica recopilar datos de miles de usuarios.

Lo cierto es que aunque los hackers quizá no muestran interés en una persona común, sino en los grandes empresarios, todos pueden ser hackeados ya sea en cuentras como Netflix, Prime Video, Amazon, Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra que se te ocurra que seguramente tendrá datos personales.

Para identificar si estás siendo víctima de esto, debes poner atención en los siguientes indicios.

Identifica los comportamientos inusuales

Tu sabes lo que haces y lo que no en redes sociales. Algunas personas han encontrado algunas diferencias notorias en su actividad pero deciden no tomar acción. Lo principal es notar estos cambios para poder asegurar tu cuenta cambiando contraseñas y pidiendo pruebas de autenticidad en caso de comenzar sesión en otra unidad.

También pon atención a las alarmas que lleguen a tu celular.

Cambia tu contraseña

Es importante que si detectas algo inusual cambies tu contraseña inmediatamente. Otro de los aspectos a tener bajo consideración es no usar la misma contraseña para todas tus cuentas. Sabemos que puede ser un poco complicado recordarla al principio, sin embargo, puedes crear tus contraseñas bajo patrones para no olvidarla.

Es mejor poner un poco de empeño a sufrir las consecuencias, ya que en estos caso, si el hacker tiene acceso a una cuenta, lo tendrá a todo lo demás. No olvides que hay algunas como Amazon donde incluso quedan registrados tus datos bancarios.

Si ya te hackearon, recupera el control

Quizá no siempre vayas a poder detenerlo, pero es importante que si te encuentras en esta situación y no has podido recuperar tu cuenta, avises a tus contactos que has sido víctima de un hacker para que ignoren en caso de recibir mensajes a tu nombre.

También puedes reportar lo sucedido con las autoridades y la compañía. Cada plataforma tiene sus propias políticas bajo las cuales podrán auxiliarse para recuperarla o aclarar si requerirán otra.

De acuerdo con los expertos, si alguien dice tener tu cuenta y te envía un link para recuperarla, no debes hacer click nunca, ya que podría tratarse de un engaño mayor con el fin de conseguir aún más información.

Recuerda, lo principal es cambiar tu contraseña, aunque esta haya sido segura, ya está comprometida.

No dejes cuentas abiertas

Cerrar una app no significa que hayas cerrado tu cuenta, y si usas computadora es más riesgoso aún si la prestas o si es la del trabajo.

También pon atención a la información que compartes, mientras menos datos personales des, más seguridad tendrás. Recuerda que algunas veces basta con un número telefónico para que todo se desate.

15 señales de que fuiste hackeado

*Notas patrones de tráfico de red extraños

*Tus credenciales están en un volcado de contraseña

*Se han filtrado datos confidenciales

*A tu cuenta en línea le falta dinero

*Eres notificado por alguien más que fuiste hackeado

*El administrador de tareas está deshabilitado

*Tu mouse se mueve entre programas y hace selecciones

*Hay instalaciones de software inesperadas

*Tu contraseña en línea no funciona

*Tus amigos reciben invitaciones o mensajes en redes sociales que no son tuyas directamente

*Ves ventanas emergentes continuas y aleatorias

*Tus búsquedas en internet son redirigidas

*Tienes herramientas que no instalaste o no deseadas en el navegador

*Recibes un mensaje de antivirus falso

*Recibes un mensaje de ransomwere