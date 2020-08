Lagunero Fernando Sujo hace llorar a María José y a Belinda

El lagunero Fernando Sujo lo hizo de nuevo y ahora todo puede pasar ya que su talento podría llevarlo a ser el rey de La Voz Azteca.

La noche de ayer, el chico de 16 años emocionó una vez más al máximo a los coaches, tal y como le ocurrió en la audición que le permitió quedarse en el concurso bajo la tutela de Christian Nodal, ya que esa vez el intérprete de Adiós amor, Belinda, Ricardo Montaner y María José voltearon sus sillas.

Fernando interpretó el tema ¿Y cómo es el?, que hiciera famoso el español José Luis Perales, y su trabajo gustó tanto que puso a llorar a "La Josa" de la emoción y además le permitió avanzar a la semifinal.

"Ahorita mi concepto de toda la gente que tenia acomodada en mi cabeza, el organigrama se fue, así, o sea me acabas de mover absolutamente todo. No sé si sabes lo que tienes, o sea, 16 años, me quito el sombrero ante ti", dijo la intérprete de Lo que tenías conmigo.

El preámbulo de la gran final de La Voz Azteca se llevará a cabo hoy a partir de las 19:30 horas.

Fernando a sus 16 años hace vibrar el escenario de la Voz. ¿Logrará convencer a su coach y obtener una silla? ¡Te leemos en con el HT #MiVozTop! en vivo y .https://t.co/NfqssMmNqx pic.twitter.com/jB5XT1h1eC — LaVozTVAzteca (@LaVozTvAzteca) August 25, 2020