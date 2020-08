Alexis Vega y Uriel Antuna perderían su llamado a la selección tras fiesta

Parece ser que Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, no está nada contento con la actitud de Alexis Vega y Uriel Antuna.

Según informó la Brarra Brava de El Universal, la falta de autocontrol de los dos jugadores de Chivas que fueron separados del plantel tras irse de fiesta y publicarlo en redes sociales, les costaría no ser llamados para el próximo compromiso amistoso del Tricolor en el Estadio Azteca, el 30 de septiembre.

El director técnico argentino, desconoce cuánto tiempo no jugarán, motivo por el cual no los tomará en cuenta, además de que no le gustó su falta de profesionalismo, por lo que la ausencia de ambos futbolistas en la selección de México se podría prolongar.