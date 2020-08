Famosos le apuestan a YouTube

El actor, Omar Fierro, aún recuerda las tardes de comida familiar junto a su "Yaya", como él nombra a su abuela, quien fue una mujer española que le enseñó, entre otras cosas, a hacer pan. Para él, el ingrediente secreto de un buen platillo es el calor familiar; en su cocina hay hasta seis personas esperando para degustar sus recetas y esos acompañantes son clave en el proceso de elaboración.

Hace unas semanas se aventuró como youtuber con su canal Hora de comer, que hoy tiene 3 mil 900 seguidores. Su principal ayudante es su hijo Nicolás, quien no sólo está al pendiente de los requerimientos, sino que a veces también sale a cuadro o le recomienda recetas peruanas.

"Tuve la bendición de haber tenido influencias culinarias desde pequeño, mi abuela era española y estuve cerca de dos chefs italianos que eran como mis papás. Me acostumbraron a que en la familia se tenían que sentar a la mesa a comer, hacíamos unas sobremesas que me encantaban; ahora los chavos comen y salen disparados y yo digo que no, esto debe ser un regocijo", contó Fierro desde su cocina antes de preparar unos tacos estilo Ensenada.

El actor y conductor comenzó en la cocina de manera espontánea, conduciendo un programa de concurso culinario en Monterrey, pero luego de un tiempo descubrió que podía alternar la conducción con la gastronomía en distintos programas televisivos.

Actualmente, además de su propio canal, elabora cápsulas de recetas en el matutino Hoy, pero asegura que nada es como preparar desde la cocina de su casa, que le compró a la banquetera Elsa Kahlo.

"El canal es mío totalmente, puedo decir muchas cosas que en televisión no, agarrar una marca si quiero, no necesito tener tantas consideraciones, te dedicas realmente a la cocina. Es otra manera de llegarle a la gente y expresar lo que uno siente; no tengo el título de chef, soy cocinero", recalcó

Omar no es el único artista que se ha involucrado en Youtube. Lucero usaba su canal en la plataforma para subir videos musicales, sin embargo, desde hace semanas sube clips bajo el nombre de Mucho que contar en los que narra anécdotas de su carrera.

En el más reciente capítulo, la intérprete de éxitos como Electricidad y Veleta, reveló algunas fobias que tiene. Dijo que no le gustan los insectos y que debido a su trabajo, en ocasiones, ha tenido que lidiar con tales animales.

Las integrantes de OV7, Érika Zaba y Mariana Ochoa, cuentan con sus respectivos canales de Youtube en donde hablan de situaciones que les ocurren en sus facetas de artistas, esposas, madres o hijas. Zaba cuenta con 350 mil suscriptores. Justo en su sitio fue donde dio a conocer que su marido y ella habían sido diagnosticados con COVID-19.

Mariana tiene 220 mil seguidores, su video más reciente se llama De vacaciones con mi ex.

Con 205 mil suscriptores, Marlene Favela postea videos en su canal en los que habla de sus proyectos, da consejos de maquillaje o de moda y ofrece diversas recetas de cocina. Sus fanáticos siempre le comentan sus clips.

Gordibuenas FiTclub es el nombre del canal de la lagunera Wendolee, en el que da consejos a mujeres con sobrepeso. Ha subido videos como Trucos de maquillaje para adelgazar caras gorditas y Cuáles son las mejores fajas, bras y otros consejos.

"Creamos contenidos para mujeres con tallas plus. Quisiera que todas halláramos fuerza y nos enfocáramos mejor en los talentos que tenemos como seres humanos y que nos hacen ser únicos", dijo en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón.

Tras figurar en La Academia Azteca y después incursionar en las telenovelas, la coahuilense Cynthia Rodríguez abrió su canal de YouTube, mismo que cuenta con la cantidad 879 mil suscriptores.

De manera regular ofrece consejos de belleza, realiza entrevistas a famosos y comparte detalles de su vida personal.

Facundo es uno de los conductores con mayor éxito en YouTube. Su canal Facundidades ha tenido un gran alcance y cada video que sube genera decenas de comentarios

Su irreverencia y sus locuras salen a relucir en la mayoría de las publicaciones de su portal, el cual registra más de dos millones de suscriptores.

El actor Eduardo España ha encontrado en YouTube el sitio ideal para que sus personajes como "Márgara Francisca" o "Nachito Naranjo", hagan de las suyas en el canal Garnacha Channel, mismo que alberga a 313 mil seguidores. España sube un video distinto cada semana.

Ha tenido invitados como "Escorpión Dorado", Adal Ramones y "Deyanira Rubí".