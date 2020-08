Contrastante, nuevo ciclo escolar a distancia

Ayer lunes inició el ciclo escolar 2020-2021 y con ello 175 mil alumnos de educación básica de La Laguna de Durango regresaron, al menos de manera oficial, a clases en la modalidad de educación a distancia.

Muy entusiastas y concentrados frente a la computadora fueron vistos los niños y niñas de Gómez Palacio, como Matías Arzola, Nancy Delgado, Daniel Limones, Carlos Hernández, Mía Padilla y Alan Carrillo.

Esta nueva modalidad resulta todo un desafío tanto para los padres de familia como para los menores, pues en el caso de que cuenten con herramientas como computadoras o tabletas se requiere de un esfuerzo doble en materia de concentración, además de otros factores que tienen que ver con esta tecnología.

A nivel estatal fueron 410 mil estudiantes de educación básica los que iniciaron el presente ciclo escolar en esta modalidad debido a que no hay condiciones para regresar a las aulas físicamente, además de que cuando se realice se hará de manera gradual y por zonas.

Este ciclo inicia con 190 días de clase en su modalidad virtual utilizando el avance de las tecnologías de la información y conocimiento del aprendizaje digital. El calendario escolar contempla un periodo extraordinario de reinscripciones que se desarrollará de este lunes 24 de agosto al 11 de septiembre.

La educación básica contempla la inicial, especial, preescolar, primaria en sus tres modalidades: General indígena y Conafe. También en secundaria en sus modalidades: General estatal, técnica y telesecundaria.

El arranque del ciclo escolar no llegó a la colonia Mezquital, de Gómez Palacio. Las instalaciones del viejo Centro de Readaptación Social (Cereso) rodean este sector habitacional cuyos habitantes todavía recuerdan la balacera de antaño en este lugar. El sector es popular y colinda con otras colonias como San Alberto, Centenario, Leticia Herrera, Casa Blanca, por citar algunas.

Las madres de familia suelen ser mujeres trabajadoras, las viviendas, en su mayoría son pequeñas, construidas a medias. También hay algunas con techos de lámina.

La señora Rocío vende gorditas, también ayuda a su esposo, Enrique, con la venta de pollo asado, mismas que han estado flojas desde la pandemia.

El matrimonio, como muchos otros de este sector, tiene varios hijos pequeños. En este caso, las gemelas Nahomi y Aily de 6 años de edad y Tadeo de 5. Ninguno de ellos pudo estudiar este lunes. La televisión falla, no tienen computadora y aunque tienen una tablet no cuentan con internet.

"Mis hijas ya quieren regresar a la escuela, no pudimos pagar ya el internet porque la prioridad es la comida, las ventas están flojas, el cable y todo eso es un lujo en estos momentos. Nosotros vemos muy mal el que no inicien las clases de una vez por todas en las escuelas porque es la misma, ve uno a los niños en la calle perdiendo el tiempo, exponiéndose de todas maneras. Creo que deben de regresarlos y tener más cuidado y reglas en el interior de las aulas porque así no van a poder aprender nada", dice Rocío.

Frente a la casa que renta se encuentra el Jardín de Niños Niños Héroes, donde además constantemente, dicen otros colonos de el Mezquital, los docentes han estado pidiendo material, incluso de mantenimiento de la escuela como limpiadores, cloro y papel sanitario.

Don Enrique ayer arreglaba una fuga de agua potable con sus propias manos para ahorrarse la compostura: "Me cobraban muy caro, 500 pesos, preferí hacerlo yo mismo y lo bueno es que sabe uno cómo", dijo.

Al cierre del ciclo escolar pasado más de 24 mil alumnos de La Laguna de Durango nunca fueron localizables por sus maestros debido a la falta de herramientas tecnológicas y por ello no aprovecharon sus clases ni hicieron tareas. La Subsecretaría de Educación en La Laguna pudo tener contacto solo con el 79% de los alumnos por este motivo.