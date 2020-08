Prefieren madres modelo educativo anterior en Madero

Madres de familia dijeron que prefieren el modelo de enseñanza que aplicaron los maestros cuando empezó la pandemia a las clases por televisión, pues mencionaron que debido a que la explicación de los ejercicios dura muy poco tiempo, surgen muchas dudas en los niños y en el momento no las pueden aclarar y a ellas se les dificulta ayudarles.

"Son como unos cinco minutos de explicación y luego tenemos que estar al pendiente, pero hay cosas que ellos no entienden y nosotros tampoco… a mí se me hace mejor que nos estén pasando los trabajos que tienen que hacer por WhatsApp", dijo Andrea Padilla, quien tiene un hijo que ingresó a primer grado de primaria y otro en tercero, ambos niños estudian en la primaria Venustiano Carranza del municipio de Francisco I. Madero.

Andrea comentó que espera que los maestros implementen otras estrategias que les facilite el acompañamiento en el aprendizaje de sus hijos, pues hay que considerar que hay quienes solo cursaron primaria o secundaria y hay temas que se les dificultan.

Además dijeron que hay familias donde ambos padres trabajan o son madres solteras y no pueden estar al pendiente de sus hijos y batallan para hacer los trabajos.

"A mi sí se me hace muy difícil, porque con el niño de primero la clase es de nueve a once y luego el de tercero empieza a la tres de la tarde para acabar como a las cinco y pues no nos da tiempo para hacer algo en la casa y eso que yo no trabajo. Yo no sé cómo le van a hacer donde trabajan los dos (padres), porque uno podría dejarlos ahí, pero uno tiene que estar al pendiente, porque sino ellos ni se levantan, hacen lo que quieren o no hacen nada", recalcó Andrea.

Las señoras acudieron ayer a las oficinas de Servicios Educativos para registrar en el sistema a los alumnos de nuevo ingreso en educación primaria.