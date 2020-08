Viven niños un diferente regreso a clases en Torreón

NUEVO CICLO

Como es tradición, cada primer día de clases en educación básica, padres de familia aprovechan las redes sociales para publicar fotografías de sus hijos e hijas con orgullo, y ayer no fue la excepción.

Aunque el ciclo escolar 2020-2021 inició por primera vez con aprendizaje a distancia en el sistema educativo público debido a la pandemia por el COVID-19, la red social más popular en internet fue utilizada para difundir imágenes de los menores estudiando desde casa, acompañadas de un sinfín de mensajes para animar y motivar a los pequeños.

Gael fue uno de los niños que apareció en redes sociales desde temprana hora en lo que fue su debut en preescolar.

Su madre Jazmín le acondicionó un espacio en la sala para que pudiera estar cómodo en su primer día de clases y pudiera observar las actividades y conocer a su maestra.

El niño lucía sonriente, en una mesa infantil, acompañado de un cuaderno y una caja de crayolas.

"Tal vez no fue lo que tanto deseamos como papás, llevarlo a su primer día de clases, llorar juntos, etcétera. Pero aquí estamos, haciendo lo mejor que se puede, sin paciencia, pero, bueno, no nos fue tan mal para ser el primer día. ¿Cómo le hacen los maestros para mantenerlos quietos?, ¿sugerencias?, el mío lloró, gritó, quería salir a ver al caballo, ni me quería contestar las preguntas, dibujó lo que se le dio la gana", publicó la joven en su red social.

Santiago está en primaria. También hizo su aparición en redes sociales en pijama, viendo la tele en la sala de su casa.

Lo acompañó un cuaderno y una caja de lápices y su madre Gabriela aprovechó para publicar: "Mi bebé en clase", acompañado de un emoticón.

Lo mismo pasó con Natalia, que cursa el tercer año de preescolar.

Su madre Daniela publicó: "Hoy mi niña comienza una nueva etapa, es complicado por el coronavirus, pero aquí estamos echándole ganas. ¡Ánimo, mi niña!, la educación es el viaje más divertido y estoy segura de que lo lograremos, feliz regreso a clases a todos los chiquitines".

En La Laguna de Coahuila, alrededor de 160 mil niños, niñas y adolescentes de nivel básico iniciaron el nuevo ciclo escolar.

'Trabas'

Durante el primer día de clases, algunos padres y madres de familia tuvieron problemas para sintonizar los canales televisivos del programa Aprende en Casa II.

