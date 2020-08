Piden a ediles reforzar medidas preventivas contra COVID-19 en Durango

El secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero informó que e sesión el Consejo de Seguridad para la Salud del Estado, exhortó a los presidentes municipales de los 39 municipios, a reforzar las medidas preventivas contra el COVID-19, debido a que los contagios van en aumento.

Tan sólo la semana pasada se registraron picos importantes, por ejemplo el jueves 20 de agosto se registraron 136 casos nuevos y el domingo 112 casos más en la entidad.

“Se les dijo, a los presidentes municipales, incluyendo al de la capital, de que tenemos que reforzar todas las medidas preventivas que día a día damos a conocer, porque si no nos vamos a tener éxito en esta pandemia, aunque estemos en naranja, si no se tienen las medidas que rigen los estatutos de Salud en el estado a nivel nacional y mundial, no vamos a lograr reducir los contagios”, recalcó el secretario.