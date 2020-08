Tu luz siempre brillará con nosotros: RBD está de luto

Hace unos días una joven brasileña llamada Victoria, que era fan de este grupo juvenil, falleció en un accidente, motivo por el cual sus compañeros hicieron un llamado a los actores y cantantes de ese programa juvenil para que enviaran una dedicatoria a la admiradora.

"Hoy una gran fan brasileña tuya y de RBD se fue en un accidente... ella los amaba incondicionalmente. Se llamaba Victoria. ¿Por favor podrían ayudarnos con un homenaje?", se lee en la publicación que la usuaria Isadora Calegari escribió etiquetando a Alfonso, Anahí y Cristian Chávez.

Y aunque el último etiquetado no hizo ninguna publicación en su cuenta de Twitter, sí reaccionaron al llamado de los fans Alfonso Herrera y Anahí Puente.

El actor de 36 años escribió descanse en paz junto a una fotografía de él con su admiradora brasileña, la cual superó los 15.8 mil Me Gusta.

Por su parte, la esposa del senador Manuel Velasco Coello también envió sus condolencias hacia Victoria con un mensaje lleno de amor y cariño:

"Victoria, tu luz siempre brillará con nosotros", escribió la joven mamá en su publicación. Al igual que su compañero, ella también publicó la foto en la que sale abrazada de su fan y los comentarios de agradecimiento no pararon desde su publicación.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos integrantes dde RBD que se despidieron de su joven admiradora, pues también Dulce María se tomó un tiempo para despedirse de la chica que en las fotografías sale sonriente.

"Gracias por llevarnos en tu corazón. Dios te guarde bendiga siempre", apuntó la cantante que en recientes días ha compartido detalles de su embarazo.

Christopher Uckermann también usó esa plataforma digital para enviar sus condolencias, agradeciendo a la vez el apoyo que les brindó calificándolo como "un honor".

Incluso un grupo de fans de RBD envió sus condolencias por la pérdida de la que llamaron su "séptima RBD". "Victoria siempre será recordada por todos sus amigos como una persona llena de luz y alegría".

A geração RBD perdeu uma sétima RBD, Victoria será sempre lembrada por todos seus amigos como uma pessoa cheia de luz e alegria... que onde você estiver, você esteja feliz, vibrando e surtando com nós com essa volta do RBDpic.twitter.com/p40nTyrxCu