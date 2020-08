Dustin Johnson supera títulos de Tiger Woods tras coronarse en Northern Trust

El estadounidense, desde 2008, acumula 22 títulos del PGA Tour, superando los 21 que tiene el Tigre en el mismo lapso.

Claro, Woods, en sus casi 25 años de carrera dentro del máximo circuito tiene 82 trofeos, empatado con Sam Snead, como los más ganadores en la historia de la categoría.

Sin embargo, lo conseguido el domingo por DJ, ha generado un diálogo entre los apasionados por el golf, al convertirse en el profesional más consistente dentro del Tour.

Congratulations @DJohnsonPGA for an extraordinary win in @TheNTgolf last weekend!!! What a way to perform in #ModoGuerrero pic.twitter.com/88Gaf2USXx