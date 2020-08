Estas son las 10 reglas para una sana convivencia entre perros y niños

Si tu perro convive con niños regularmente, lo mejor será tener en mente algunas normas para evitar conflictos.

Esto parte de que no todos los niños tienen la misma personalidad, al igual que los perros. Aquí te contamos sobre estas recomendaciones.

1.-Conciencia

Debes ser consciente que cualquier perro puede morder, no importa su edad, tamaño o temperamento. Esto no significa que tu perro sea agresivo o que no puedas confiar en él. Puedes comparar con los enojos que tiene una persona repentinos, por lo que no jamás debes sentirte 100% libre de responsabilidad y de vigilancia.

2.-Supervisión contínua

Esto va aunado a lo anterior y es una de las más importantes. Siempre, sin excepción, debe haber supervisión de un adulto cuando estos dos estén juntos.

3.-Mutuo respeto

Muchas personas suelen adoptar perros para dejar que sean el entretenimiento de sus hijos. Esto no podría estar más equivocado. El respeto debe ser mutuo y el can no debe soportar todo lo que el niño quiera hacer. Recuerda que los niños suelen ser bruscos, especialmente entre los 2 y 5 años, que justamente es la edad en la que más pequeños son mordidos.

4.-Observación constante

Es importante que siempre tengas bajo observación el lenguaje corporal de tu perro. Si lo notas rígido, nervioso, con las orejas hacia atrás, gruñendo o si da un toque con la nariz repite la orden “NO”, da un paso firme y un aplauso con sus manos que interrumpa la interacción con el niño. No tienes que regañarlo, recuerda que los perros no muerden de la nada, seguramente algo lo estaba molestando.

5.-Evita las situaciones “graciosas”

A algunas personas (por alguna razón), les parece muy gracioso que los niños y los perros interactúan de mala manera, por ejemplo, jalándole las orejas, la cola, etc. Esto debe ser un rotundo no, es la clave para evitar accidentes.

6.-Dale un espacio a tu perro

Dale a tu perro un espacio en el que pueda refugiarse si no tiene ganas de convivir con los demás. Debes recordar que ese será “su espacio” y no pueden llegar a invadirlo. puede ser su cama, su silla, transportín, etc.

7.-No forzar la interacción

Cada perro es distinto, y no porque tu anterior perro haya disfrutado mucho la interacción continua con los niños siguiente que tu actual mascota actuará igual.

8.-Nunca molestes al perro si está comiendo, durmiendo o alimentando a sus cachorros.

Así como a ti te molestaría, ellos también y pueden reaccionar con agresividad.

9-Esteriliza a tu perro

Aunque esta no es una solución mágica, si reduce los niveles de agresividad. Ten en cuenta que los perros que más han mordido niños son los no castrados y en segundo lugar se encuentran las perras no esterilizadas. Además, considera los demás beneficios de realizar este procedimiento.

10.-Para problemas de comportamiento, consulta al veterinario

Si ves que la interacción con la familia no da resultado, no tomes decisiones apresuradas. Un etnólogo podrá auxiliarte respecto a los cambios que puedes hacer en tu rutina diaria. Si decides que tenerlo en casa no es la mejor opción, asegúrate de entregarlo a una familia responsable.