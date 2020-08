La fiesta de Usain Bolt en la que se habría contagiado de COVID-19

Antes de la noticia, algunos fans del deporte difundieron en las redes sociales videos de la fiesta que organizó Bolt en Jamaica para festejar su cumpleaños número 34.

En el evento se ven a decenas de personas bailando al aire libre, sin usar máscara protectora, ni respetar la sana distancia ante la pandemia del virus.

Aunque es incierto si la prueba se realizó antes o después de la fiesta, algunas critican han llegado hasta el atleta de alto rendimiento por incumplir las medidas de las autoridades sanitarias mundiales.

Entre los invitados también se encontraba el actual delantero del Manchester City, Raheem Sterling, quien también es seleccionado nacional de Inglaterra.

What a good thing This video was Usain Bolt party last year instead of actually going to a party in the middle of a pandemic pic.twitter.com/VgukO2g4kZ