Manuel Mijares desata memes por su 'look' en concierto virtual

Manuel Mijares demostró que aunque pase el tiempo, se mantiene como un firme "Soldado del amor"; sin embargo, hubo quienes se dedicaron a criticar su actual imagen, después de dar su show online.

Con su indumentaria en color negro y un cabello que ya se empieza a notar largo, el cantante hizo un recorrido musical.

Así, empezó el desfile de invitados: al escenario subió María León, con quien interpretó a dúo el tema No te vayas todavía, también cantó con Río Roma, No hace falta y con Pandora realizaron Como te va mi amor y Me vas a extrañar. Al término del show, los memes de su "look" estuvieron a la orden del día.

Mijares es nuestro uno entre mil, ¡Gracias a todos por acompañarnos!



Nos vemos mañana en el concierto digital junto a Molotov, todavía pueden adquirir sus accesos en Ticketmaster.



@zeusjaguar pic.twitter.com/aalh7o5EFJ — Ocesa Total (@ocesa_total) August 23, 2020

Es Mijares yo pensé que era manápic.twitter.com/WTZwEbsjmq — Primero lo que deja y después lo que a pendeja (@Scarlett9403) August 23, 2020

Viendo el concierto de Mijares, está muy cambiadopic.twitter.com/WzTUeEPK7B — Allancituu (@Allancituu) August 23, 2020

Mijares

antes de la

pandemia // después. pic.twitter.com/PWJ0VEXnjy — @AbrahamChilleta (@abrahamchilleta) August 23, 2020

Mijares es policía ?pic.twitter.com/dvNpylhNmC — Sailor Xhavis (@Xavierchrix) August 23, 2020

Psicólogo, el Mijares Maná zootopia no existe.

El Mijares Maná Zootopia: pic.twitter.com/A5Sbm6BSmV — Memo Cortina _/ (@memorifa) August 23, 2020