Estrenan tráiler de The Batman

The Batman, película protagonizada por Robert Pattinson, estrenó su primer adelanto en la DC Fandome, luego de que la filmación se viera interrumpida por la pandemía de COVID-19.

El sábado, durante el evento organizado por DC Comics y Warne Bros Pictures, la cinta dirigida por Matt Reeves, quien estuvo a cargo de El planeta de los simios, creó expectativa entre los fans, luego de las críticas que desató la elección de Pattinson para dar vida a "Bruce Wayne".

Aunque aún se desconoce el villano principal que enfrentará a Batman, se puede apreciar la participación de "Gatúbela" y la relevancia que el "detective Gordon" y el departamento de policía de Ciudad Gótica tomarán en esta entrega. Asimismo, se intuye la participación de "El Pingüino" y "El Espantapájaros". "Soy la venganza", dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción Something in the Way de Nirvana. Reeves mostró su admiración por Pattinson: "Es un actor increíble".

"Es como un camaleón (...). Y tiene la apariencia de Batman, pero sobre todo tiene el alma de alguien que puede interpretar a Batman de una manera que no hemos visto hasta ahora", añadió.

El cineasta aseguró que esta cinta no mostrará los orígenes del personaje sino que tratará de reflejar a un "Bruce Wayne" ya como Batman "cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe" desde una perspectiva "humana". El clip, aunque ambientado en la ciudad protegida por Batman y con varias escenas de la trama, aún no da fecha exacta para su estreno, ya que todavía se encuentra en grabación, no obstante se adelantó que estará lista para 2021.