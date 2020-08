Aplican multas a transportistas de Torreón por no seguir medidas

Por exceso de pasaje, no utilizar el cubrebocas y falta de limpieza en las unidades, se aplicaron 420 infracciones que van desde los 500 hasta los 1,500 pesos a concesionarios y choferes del transporte público en modalidad de autobús de Torreón.

El director de Vialidad y Movilidad Urbana, Héctor Javier Rivera López, dijo que las sanciones fueron realizadas en julio de este 2020 y que para este mes de agosto, se prevé que la cifra sea similar, sobre todo en las rutas Dalias, La Joya y Periférico, donde incluso se han recibido denuncias ciudadanas para señalar violaciones a las medidas para la prevención y control del COVID-19.

El funcionario recordó que la dependencia a su cargo supervisa las terminales de autobuses para vigilar que se atiendan las disposiciones de salud, además de que se tiene participación en los filtros de control sanitario que se ubican de lunes a viernes en diferentes puntos de la ciudad y en los operativos matutinos y vespertinos.

Durante la fase tres de esta contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, Rivera López mencionó que en las rutas urbanas el aforo de pasajeros no ha rebasado el 52 por ciento. "No hemos llegado ni a los 90 mil, ni aún con esta reactivación, se llegaron a números críticos de un 35 por ciento cuando fue semana santa y cuando estuvo más crítico el confinamiento, pero ahorita estamos a un 52, ya tenemos al menos dos meses así y aunque hubo una reapertura económica no se ha visto un repunte significativo en el aforo", apuntó.

En la actualidad y dada la pandemia por el coronavirus, están en circulación entre 300 y 350 unidades, dependiendo de los días y la demanda que haya, señaló el director de Vialidad y Movilidad Urbana.

El pasado mes de junio, la dependencia municipal comenzó a ejecutar sanciones directas mediante operativos a concesionarios y choferes del transporte público que no acataran las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. Esto porque aunque desde marzo se habían socializado y difundido entre los transportistas las disposiciones sanitarias para mitigar los efectos del virus en la ciudad, había choferes que las omitían, sobre todo entre los que operaban las rutas suburbanas.

"Se estuvo exhortando, se mandó por escrito, se hacían este tipo de filtros pero nada más para exhortarlos y se hacían los comentarios, la verdad es que ya en este punto de estos filtros ya estamos procediendo a las sanciones ¿Por qué? Bueno porque también hay unos (choferes) que si no hacen caso, insisto sobre todo en el tema de rutas suburbanas, en la reincidencia... Ya ni siquiera nos dicen nada ahorita que se les infracciona, ya están más que avisados", expresó en esa ocasión el funcionario municipal.

Las disposiciones sanitarias son implementadas por el Gobierno municipal en el marco de la pandemia por el coronavirus que ha dejado cientos de contagios y fallecimientos en Torreón. Ayer, y según el Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, la Secretaría de Salud en el estado reportó una muerte más en esta ciudad de un hombre de 74 años de edad. De igual manera, se informó de 48 casos nuevos del virus SARS-CoV-2 en Torreón además de 383 casos activos y 171 personas de La Laguna hospitalizadas en clínicas de este municipio que dieron positivo a la enfermedad y que mantienen un diagnóstico sospechoso del virus. También se dio a conocer que 3 mil 955 personas se han recuperado.

Transporte público

No atienden las medidas sanitarias: *Las sanciones se aplicaron el pasado mes de julio y para este agosto se espera una cifra similar. *Se ha detectado desobediencia en las rutas suburbanas, principalmente. *Es importante cumplir con las disposiciones sanitarias para evitar que continúe incrementándose la incidencia de casos positivos del virus SARS-CoV-2 así como el número de víctimas mortales.