Urge resolver tema de nueva empresa: Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Gómez Palacio, Alejandro Mata, se pronunció en contra de que la empresa Chemours opere en la región Lagunera.

Como se informó, Chemours pretende funcionar en el ejido El Siete (Pueblo Nuevo), donde no han cesado las protestas por el temor de las grandes cantidades de cianuro que la planta manejaría.

"Como partido mantuvimos distancia durante todo este tiempo para no politizar más el tema. Nos sorprende que dicha inversión multimillonaria en la instalación de dicha empresa no la hubieran hecho en el municipio de Durango, ya que toda inversión importante siempre se realiza la capital del estado... por supuesto la ciudadanía de la capital no permitiría su instalación por ningún motivo", dijo Mata.

Mata aseguró que en Movimiento Ciudadano coinciden con aquellos que opinan que la empresa no debe instalarse porque nada debe estar por encima de la seguridad, la protección de los humanos y el entorno.

"Estamos convencidos de que son tiempos en los que la autoridad de los tres niveles de gobierno deben informar con toda claridad; en este caso existen muchas lagunas de información en el tema. Urge definir y resolver en positivo que no se instale. No es posible que los ciudadanos, en especial los que habitan alrededor de dicha plantas, vivan con la zozobra", concluyó.