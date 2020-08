Selena muestra los estragos del lupus

Los fans de Selena Gomez se conmovieron luego de que la cantante mostrara los estragos del lupus que padece en un video cuando cocinaba en su programa de HBO Max.

Durante la transmisión, la intérprete de 28 años no pudo exprimir un limón mientras preparaba un platillo.

"Lo siento, tengo las manos débiles. Tengo lupus, pero por eso tengo a papá", dijo la cantante mientras recibía ayuda de su abuelo.

y esta es selena gomez,, la mujer de la cual se ríen por tener lupuspic.twitter.com/lFjo4WZbQ3 — yeff; (@selenaforzayn) August 20, 2020

En 2017, la artista reveló que se sometió a un trasplante de riñón en su último tratamiento contra esta enfermedad, y que la actriz Francia Raisa fue su donante.

La cantante de pop, una de las personalidades más seguida en Instagram, publicó entonces una fotografía en donde se le ve con Raisa, tomadas de las manos, en camas de hospital contiguas. Otra imagen mostraba una gran cicatriz en su abdomen.

Gomez dio detalles de su estado de salud cuando sus fans se preguntaban a qué se debía la poca publicidad que ha hecho para promover su música.

"Me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y estaba recuperándome. Era lo que necesitaba para recuperar mi salud en general", escribió la cantante para explicar su ausencia.

Gomez agradeció a Raisa, mejor conocida por sus papeles en las series de ABC The Secret Life of the American Teenager (La vida secreta de la adolescente estadounidense) y la película de Bring It On: All or Nothing (Triunfos robados). "Me dio un gran regalo y el sacrificio de donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", escribió Gomez.