De acuerdo al portal de noticias The Hill, Conway ha sido una asesora cercana al mandatario desde la campaña de 2016.

Al mismo tiempo su esposo George anunció que dejará su posición en el Proyecto Lincoln, un grupo de republicanos anti-Trump, por razones similares.

"Ésta es completamente mi decisión y mi voz", dijo Kellyanne, "en tiempo anunciaré planes futuros, por ahora y por mis queridos hijos será menos drama y más madre".

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly. Here is my statement: https://t.co/MpYxVfrY2N God Bless You All.

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately.