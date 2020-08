La fatiga puede ser síntoma de estas enfermedades

Hay de cansancios a cansancios: desde un día de mucho estrés, algún problema emocional o laboral pueden ocasionarlos, pero es importante prestarle atención a los síntomas qué tan recurrentes son y la intensidad, ya que hay enfermedades o padecimientos serios que inician por ahí, enlistamos las más importantes.

Existen más de 100 tipos de anemia, pero la insuficiencia de hierro que es la base para producir hemoglobina la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a todo el cuerpo. Los síntomas principales son: fatiga, palidez, dificultad para respirar, aturdimiento, mareos o ritmo cardíaco acelerado. Se trata por medio de transfusiones del mineral, complementos orales de hierro y vitamina B12 así como alimentos ricos en el mineral.

Trastorno en el que la tiroides, glándula de secreción interna situada en el cuello, produce tiroxina en cantidad insuficiente para regular el ritmo cardiaco, presión arterial, temperatura corporal así como para convertir el alimento en energía, lo que causa una profunda debilidad. Síntomas: rigidez articular y fatiga constante, aumento de peso y emotividad exagerada, junto con metabolismo lento, en casos graves hay cansancio que persiste más de una semana.

Prestar atención si de pronto te sientas muy cansado, con la urgencia de solo querer estar acostado, si hay aumento de peso y lo más relevante: sofocarse al realizar esfuerzos físicos que antes no costaban, ya que se puede estar frente a la insuficiencia cardíaca o corazón agrandado, señal de esfuerzo excesivo del órgano.

El SFC es difícil de diagnosticar porque no se dispone de un examen específico y los enfermos presentan síntomas diversos como dolor muscular inexplicable y fatiga extrema, estar exhausto sin ninguna razón o como si se tuviera gripe. Se trata con medicina ortomolecular que consiste en dosis altas de vitaminas, minerales y hormonas.

La pandemia del Covid-19 detonó aún más este padecimiento que antes de esto afectaba a más de 300 millones de personas en el mundo. Cansancio o fatiga es uno de los síntomas principales, acompañado de sentimientos de melancolía, episodios de llanto, olvidar cosas, desesperación en situaciones cotidianas, peleas constante con el círculo cercano, exasperarse y problemas simples que parecen insuperables.

Los factores de riesgo son la edad y obesidad. Se manifiesta cuando la garganta se relaja y se colapsa periódicamente, lo que produce episodios de hipoxia que hacen imposible conciliar un sueño profundo y reparador, en algunos casos tienen que usar una mascarilla respiratoria, dispositivo que aumenta la presión del aire en la garganta para que no se colapse al inhalar durante el sueño.

También llamada enfermedad celiaquía, una alteración autoinmune producida por una reacción del intestino delgado al gluten, era desconocida. Algunos pacientes tienen síntomas parecidos a los de la enfermedad celiaca, pero las pruebas resultan negativas. Es posible que se padezca hipersensibilidad al gluten, un trastorno distinto que no daña el intestino delgado como la celiaquía. La fatiga es uno de los síntomas más comunes de la intolerancia al gluten. No hay que evitar el gluten por propia iniciativa, buscar siempre el consejo de un profesional porque dura toda la vida y la eliminación debe ser gradual, para no dañar el intestino.