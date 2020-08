Impacta pandemia a las rutas urbanas en Torreón

El titular de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Javier Rivera, catalogó como "quebradas" a ciertas rutas urbanas de la ciudad debido al desplome que se ha sufrido en el aforo a causa de la pandemia del COVID-19.

Rivera admitió que fueron las rutas "pequeñas" las que tuvieron el mayor impacto en cuanto a la cantidad de pasajeros y el ingreso que los mismos dejaban a los operadores, lo que ocasionó que desde el mes de marzo pasado se redujera la cantidad de unidades brindando el servicio en sus zonas, a tal grado que para la semana pasada se detectaba incluso falta de servicio en ciertos horarios y en afectación a los usuarios que sí lo requieren.

"En este momento estamos estudiando con los transportistas replantear una posible reingeniería, así le estamos llamando, una reingeniería del transporte urbano de Torreón debido a que hay rutas que están quebradas y no de ahorita, ya tienen algunas semanas. A veces lo que hacen los transportistas es que las que tienen quebradas a veces tienen concesiones en otras que están más o menos y pues más o menos sacan un equilibrio. Han tratado de no dejar de dar el servicio también ellos, pero sí ya les representa pérdidas económicas importantes de unas semanas a la fecha, lo cual nos dice que como Municipio y como transportistas tenemos que trabajar ahorita en buscar un modelo que nos permita un punto de equilibrio para no dejar de dar el servicio y sobre todo, lo más importante, que las rutas obedezcan a la realidad actual de la demanda de los usuarios", informó.

El funcionario señaló que la afectación económica se ha dado prácticamente en las 28 rutas que se tienen disponibles en Torreón, aunque las "situaciones más complicadas" las han estado viviendo, por ejemplo, Centenario, Santa Fe, La Conchita, La Cortina, San Joaquín, Metalúrgica, entre otras.

Rivera dijo que el proyecto para la llamada "reingeniería" de las rutas urbanas se estará iniciando en los próximos días, para que se pueda apoyar lo antes posible a los usuarios y empresarios del transporte público.

"Realmente en general son todas, hay unas que están más críticas que otras pero, sí necesitamos replantear el modelo en el que tenemos que trabajar y que el sistema no se vaya a caer…La ciudadanía se queja de algunas rutas que ya no pasan seguido en la noche, o bien, que se abre mucho la frecuencia. Lo que le podemos decir a la ciudadanía al respecto es que ninguna ruta tiene permiso por la autoridad de dejar de dar el servicio, tienen que seguir dando el servicio. Si en algún momento alguna ruta o algún grupo de concesionarios dice 'ya no puedo con el servicio', bueno, nosotros veremos quién de otra ruta puede dar el servicio", explicó.

Héctor Javier Rivera destacó que las autoridades municipales tienen la obligación de organizar ese tema para evitar que las personas se queden sin recorridos de forma total en las diversas rutas, al margen de que se vaya a realizar una reestructuración en las próximas semanas.

Respecto a las determinaciones oficiales sobre las rutas, el funcionario señaló que se le comunicarán en "tiempo y forma" a toda la población.

Baja aforo por pandemia

Rutas urbanas en Torreón. *Dirección de Movilidad de Torreón señala que las afectaciones económicas en las rutas son derivadas del desplome en los aforos, a su vez causado por la pandemia del COVID-19. *Habrá una "reingeniería" en la totalidad de las rutas urbanas, a fin de garantizar que se brinde el servicio en todos los sectores y de que empresarios no tengan mayores pérdidas. * Las rutas con mayor afectación son Metalúrgica, San Joaquín, Santa Fe, Centenario, La Cortina, entre otras.