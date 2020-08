Pierde Lerdo cerca de 40% de agua potable

El municipio de Lerdo pierde entre un 35 a un 40 por ciento del agua potable que se extrae de los ocho pozos que abastecen a la zona urbana de la ciudad debido a las condiciones en las que se encuentran las líneas de conducción, sobre todo del primer cuadro, las cuales tienen más de 50 años de antigüedad.

Según cifras del alcalde Homero Martínez Cabrera, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) extrae a diario 575 litros por segundo de los ocho pozos abastecedores, de los cuales se desperdicia entre un 35 a un 40 por ciento por segundo, cantidad que termina en la Planta tratadora de aguas residuales.

"Se desperdicia porque no llega a darle otro tratamiento de aguas grises en la Planta Tratadora, entonces ese es el gran reto que tenemos. Yo me imagino que los municipios de la Zona Metropolitana estamos en la misma situación, no nada más Lerdo", comentó el alcalde, quien se manifestó en contra del Proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

Este proyecto busca potabilizar, para consumo humano, el agua de la presa Lázaro Cárdenas, y de esa forma se evitaría la sobreexplotación del acuífero y se entregaría agua de calidad.

Previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la región, el edil comentó que de tener la posibilidad, le plantearía que primero habría que revisar el proyecto.

"No puede ser que entubes el agua mientras que nosotros tenemos una recarga natural del manto acuífero y para poder ser eficiente en el agua que se extrae del subsuelo, necesita ese megaproyecto", explicó, a fin de no tener los desperdicios que se registran actualmente.

En el caso de Lerdo se cuenta con un proyecto que requiere de una inversión de 350 millones de pesos para realizar el cambio de las líneas de conducción del primer cuadro de la ciudad, el cual se planteará ante la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED) y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Secope).

Cabe recordar que en 2011, durante la administración municipal de Roberto Carmona Jáuregui, se desarrolló un proyecto de reposición de líneas de conducción de agua y drenaje. En aquella ocasión se atendieron las calles del Centro Histórico con miras a buscar el reconocimiento de Pueblo Mágico.

Desperdicio de agua

