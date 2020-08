Recorta presupuesto del mandado para adquirir servicio de internet

El inicio virtual del ciclo escolar 2020-2021 será complicado en casa de Laura América Carrillo. Su hijo mayor entrará a primer año de secundaria, mientras que su hija más chica a primero de primaria. No cuenta con un dispositivo para que ambos tomen clases a la vez, por lo que uno deberá esperar hasta que ella vuelva de trabajar para hacerlo.

Su hijo mayor cuenta con un teléfono celular desde donde tomará clases en línea como lo dispuso la Secretaría de Educación Pública (SEP) ante la pandemia del COVID-19.

Por su parte, su hija menor tendrá que esperar a que Laura regrese a casa a las 8 de la noche para que puedan "rescatar" juntas algo de lo que se vio en clase de cada día, aunque teme que la energía de su pequeña no sea la mejor para entonces.

La crisis económica por la que atraviesa su familia la obligó a tomar un segundo turno en su trabajo, razón por la que debe ausentarse durante gran parte del día.

Serán sus padres quienes seguramente quedarán a cargo de sus hijos y quienes se encarguen de vigilar que tomen sus clases, lo cual duda mucho que suceda.

"Yo creo que mi mamá estará ahí, no es la misma vigilancia porque con los abuelitos hacen lo que les da su gana. De hecho yo nada más trabajaba un turno pero ya tuve que agarrar los dos por lo mismo", dijo preocupada.

Que el ciclo escolar sea en línea fue otro de los factores que la obligaron a buscar un segundo turno. El gasto del servicio de internet no estaba contemplado dentro de sus finanzas. Son 460 pesos por mes que la obligarán a recortar "su mandado", según comentó Laura.

"El gasto representa el comprar menos mandado y pues amarrarse de salir ahorita que no se puede. Yo pienso comprar unas cosas una semana y otras a la siguiente semana, tratar de reacomodarnos, porque esto es por mes", dijo la madre de familia, quien de paso se quejó del mal servicio que presta su empresa de internet.

Una de las ventajas que ella ve que puedan tomar clases en línea desde casa sus papás, es que su padre es maestro y pudiera ayudar a sus dos hijos. De hecho, dijo que gracias a él, su pequeña ya puede leer, como se había garantizado en su escuela, a la cual no regresó desde el mes de marzo debido a la pandemia.

La gran desventaja será que sus padres no saben de tecnología, por lo que de presentarse algún problema de conexión o en otro sentido, no puedan ayudarlos. "En el internet y eso no podrán ayudarlos porque no le entienden", comentó Laura, quien confesó no tener confianza a esta nueva dinámica, "no creo que aprendan, ahorita están aprendiendo porque mi papá es maestro, los pone con tareas diariamente".