está en sus

Hace unas semanas llegó a México, a través de Netflix, la serie Vis a Vis: El oasis, que cuenta cómo los personajes de "Macarena" (Maggie Civantos) y "Zulema" (Najwa Nimri) preparan un último atraco luego de haber dejado la cárcel.

En la trama, ambas cuentan con el apoyo de otras mujeres, una de ellas es la actriz Lisi Linder, quien da vida "Mónica Ramala", la hija de un narcotraficante mexicano, papel que recae en David Ostrosky.

Esta caracterización, que también se distingue por cantar rancheras, le ha generado a Lisi muy buenos comentarios, tanto de la crítica especializada como de los fanáticos de la saga de Vis a Vis.

Ante tal trascendencia que ha logrado El oasis y con la consigna de que Tierra Azteca está muy presente en su trama, Lisi platicó con El Siglo de Torreón vía zoom desde Ibiza, donde se encontraba de vacaciones.

Durante la charla, Linder evidenció sus ganas por trabajar en un futuro un proyecto mexicano y además cantó en vivo , y muy bien, uno de los temas que "Mónica" entona en los primeros capítulos de Vis a Vis: El oasis.

´¿Cómo estás?

Hola todo muy bien por acá. Me agarran en Ibiza, de vacaciones. Es un privilegio andar por acá.

´En México, el público te está viendo en Vis a Vis: El oasis, gracias al personaje de "Mónica Ramala", el cual ha tenido muy buenas críticas, ¿Cómo te sientes de haber logrado esa buena aceptación?

Estoy muy contenta por el recibimiento que está teniendo la serie y mi personaje. La verdad es que este personaje lo hemos construido con mucho cariño. "Mónica" es un personaje complejo y con muchos retos actorales.

´¿Cuáles son esos retos?

"Mónica" canta y…¡rancheras!. Soy una fan de las rancheras y le tenía mucho respeto a un género musical tan complejo porque las rancheras requieren una gran tesitura vocal y unos arreglos muy especiales. Fue un gran reto acercarme a esas canciones desde mi humilde voz como actriz que canta, ya que cantante no soy.

´Hay muchos de México tanto en el elenco como en la historia, ¿No es así?

Esta David Ostrosky y Alma, hay dos actores mexicanos que son parte de la familia Ramala. Pertenecer a este universo mexicano que engloba mi personaje, porque aunque este no es mexicano en la serie, me hace ilusión porque tengo una tarea pendiente con México ya que aún no conozco su país y desde chica quiero ir para allá. "Mónica" en verdad que lleva tequila en lugar de sangre por las venas.

´¿Has probado el tequila?

Claro que sí tequila y mezcal. Estuvimos rodando en Madrid las escenas de la boda (algo que ocurre en los primeros episodios) en pleno invierno y a tres grados; yo traía un vestido de tirantes, tenía frío y entonces no me salía la voz para cantar, entonces los mariachis me dijeron 'toma tequila antes de cantar', lo hice y fue la salvación porque si no, no sé cómo hubiese cantado.

´Tienes que probar la gastronomía mexicana

Pero claro, me han contado que tienen muchas delicias como los tacos. Acá en España, en Madrid hay un restaurante de comida mexicana que se llama Punto.Mx, me pareció maravilloso, pero sí tengo gana de probar la real comida mexicana.

´¿Te gustaría trabajar acá?

Lo estoy deseando. Espero que salga trabajo en México, me gustaría mucho trabajar allá, estoy enfocando muchas energías para que eso pase. Estoy recibiendo mucho cariño de su país y eso es maravilloso.

´Ahora, esto se debe también a que Vis a Vis: El Oasis, se estrenó primero en países como la República Mexicana

Sí, México es de los primeros países que llegó y como la trama es muy mexicana siento que eso ha logrado que haya perpetrado más en su nación. Sin duda, hay mucha conexión con México en esta temporada.

´¿Cómo llegaste a este Oasis?

Porque yo venía de hacer una serie para Globo media que se llama La víctima número ocho, que también la tienen en Netflix, se las recomiendo. Al trabajar con esa productora, que es la misma de Vis a Vis: El Oasis, les gustó mucho mi trabajo y entonces el director de casting me llamó y me dijo que necesitaba una actriz valiente que tenía que cantar rancheras y bueno acepté y ha sido fantástico todo lo que ha ocurrido.

´¿Celebras ser parte de Vis a Vis, que desde sus inicios se ha encargado de mostrar a mujeres fuertes que arriesgan todo por sus objetivos ya sean buenos o malos?

Es un honor como actriz hacer estos personajes en los que podemos mostrar cómo las mujeres tienen su propio contenido, su propio universo y son dueñas de su destino. Por eso quería trabajar en esta serie, porque vemos a mujeres independientes.

´¿Habrá secuela de Oasis?

Por lo que nos dijeron los creadores de la serie esta temporada ya es la final. Ante la trascendencia que obtuvo esta marea amarilla y sus personajes, pensaron que podían contar algo más de "Macarena" (Maggie Civantos) y "Zulema" (Najwa Nimri) y quisieron darle un broche final profundizando en estos personajes más allá de la cárcel, porque ahí ya se había contado todo. La saga ahora sí ya ha terminado.

´¿Cómo te inicias en la actuación?

Desde muy chica me gustaba la actuación. Cuando tenía nueve años yo iba al teatro y me gustaba todo lo que transmitían los actores. Tiempo después empecé en una compañía de teatro en Cádiz, hacía teatro clásico e inevitablemente me enamoré de esta profesión. Ya llevo dos décadas de trayectoria. También estudié comunicación audiovisual.

´¿Has hecho cine?

También hice una película se llama Historias de lavapiés en la que interpreto a una sexoservidora brasileña y en la que compartí créditos con Guillermo Toledo, Sandra Collantes, Rafael Reaño, Eduardo Velasco, Rut Santamaría.