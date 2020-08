El Exorcista volverá a la pantalla grande

La película El Exorcista, una de las más aterradoras en la historia del cine y protagonizada por Linda Blair, volverá a la pantalla grande.

La productora Morgan Creek está preparando un reboot de dicha cinta, y planean que el estreno sea el próximo año, según afirmó Slash Film en un tweet que posteriormente eliminó, la adaptación podrá estar dirigida por William Friedkin. Dicha casa de producción ha llevado varios proyectos de terror a la pantalla grande y la mayoría de ellos ha tenido un rotundo fracaso, por lo que fanáticos de la cinta comenzaron a crearse bajas expectativas del próximo remake.

Dicho filme será un reebot y no un remake, ya que la película no será recreada en su totalidad pero sí tendrá cierta conexión con la historia original, la cual estuvo nominada a más de 10 premios Oscar, entre ellos mejor guión y música ambiental. Hasta ahora se desconoce cuál será el elenco de dicho filme, ya que casa de producción no ha dado más detalles sobre la grabación.

William Friedkin dirigió el clásico filme de terror que se estrenó en 1973, el cual se basó en hechos reales ocurridos en Estados Unidos en 1971.

El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972, apenas comenzó se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto sombras furtivas.

Blatty, guionista y Wiliam Friedkin, director, intentaban tranquilizar al equipo asegurando que solo estaban sugestionados pero empezaban los rumores que la película estaba maldita.

Es que apenas unos días antes de iniciar la filmación se incendió el decorado que representaba la casa de la niña poseída y murieron tres operarios. Las llamas devoraron todo, menos la habitación donde se representaba el exorcismo.