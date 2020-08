Por insultos y críticas Lupita D'Alessio dice 'adiós' a las redes sociales

Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida por su nombre artístico Lupita D'Alessio, expresó a través de su cuenta oficial de Instagram que está recibiendo muchas críticas acompañadas de un sin fin de groserías, por lo cual ha decidido cerrar su cuenta en esta red social.

Con más de 200 mil seguidores, la intérprete de "Mudanzas" tomó esta decisión porque la gente la insulta y asegura que ella por educación no puede responderles de la misma manera. "Quería solamente comentarles que me retiro de las redes sociales definitivamente, les agradezco sus lindos comentarios pero prefiero retirarme, se han metido mucho con mi persona, como mamá, como mujer y yo no puedo contestarles porque soy respetuosa y prefiero ser prudente y retirarme", expresó la interprete.

La cantante mexicana agregó que su única intención era dar un mensaje de esperanza y fuerza a través de las redes sociales, ya que ahora atravesamos una situación bastante complicada por el Covid-19. D'Alessio asegura que ella sólo quiso "ser la voz de la esperanza" y amor en estos tiempos de pandemia, "pero realmente creo que no lo tomaron para bien, me voy y les agradezco mucho y que Dios nos bendiga a todos", añadió.

El 4 de julio de 2016 fue cuando la intérprete abrió su cuenta, el tipo de contenido que maneja era sobre sus presentaciones y algunos mensajes positivos acompañados de bendiciones. "No te vayas Lupita te queremos muchos, ignora los comentarios malos, esos siempre van a existir", "Somos más los que te amamos, no hagas caso y continúa con tus redes", se leía entre los comentarios de sus seguidores que no dudaron en mostrar su apoyo. Hasta el momento, "La leona dormida" no ha eliminado su cuenta de Instagram y continúa respondiendo algunos mensajes de su público.