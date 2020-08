Warner Bros. libera nuevo tráiler de la película Wonder Woman 1984

A través de sus redes sociales, el estudio anunció que ya se encuentra disponible el avance de la secuela sobre la película de “Diana”, la heroína de DC.

La revelación llega luego de darse a conocer el tráiler durante el evento virtual de DC FanDom, en el cual estuvieron como invitados especiales Gal Gadot, quien da vida a la “Mujer Maravilla”, Kristen Wiig (“Cheetah”), Chris Pine (“Steve Trevor”) y la directora de la producción, Patty Jenkins.

En dicho panel, también estuvo presente Lynda Carter, quien interpretó al personaje femenino en los años 70s, por lo que fans se emocionaron al verlas juntas.

Thrilled to be part of the #DCFanDome fun... thanks for having me! #WW84@PattyJenks @GalGadot @PedroPascal1 #KristenWiig #ChrisPine pic.twitter.com/1IGD119h7D