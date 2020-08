Selena Gomez muestra los estragos que el lupus ha hecho en su cuerpo

“Lo siento, tengo las manos débiles. Tengo lupus, pero por eso tengo a mi abuelo”, dijo la intérprete de Past Life mientras recibía ayuda para poder sacar el jugo a los frutos.

Desde que fue diagnosticada, Gomez ha compartido con sus fans su ardua batalla en contra de la enfermedad autoinmune. Sin embargo, esta vez, la cantante sorprendió al mostrar cómo es que este padecimiento afecta su vida cotidiana.

De acuerdo a Lupus Research Alliance, el lupus también conocido como LES, es una enfermedad crónica y compleja que “puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido de los órganos afectados”. Por esta razón, Selena Gomez tuvo que someterse a un trasplante de riñón en 2017 con la ayuda de su exmejor amiga Francia Raisa, quien fue su donadora.

“He vivido con lupus toda mi vida, y es algo que ha sido difícil para mi familia, difícil para mí y para quienes me rodean’, enfatizó la artista durante una gala de Lupus Research Alliance celebrada el año siguiente a su trasplante.

Las recientes imágenes que muestran a la cantante enfrentando dificultades motoras han provocado reacciones por parte de sus fanáticos quienes se muestran preocupados de su condición.

Selena Gómez se disculpó debido a que no podia exprimir un limón por su enfermedad durante su programa "Selena + Chef". "Lo siento tengo las manos muy débiles, tengo lupus. Es por eso que tengo a papá (su abuelo)" pic.twitter.com/4hxWSUDNmJ

Blinks, muchos saben que Selena Gómez tiene lupus. Enfermedad que afecta todos los sistemas del cuerpo, por lo que presenta dolor muscular o inflamación. Por favor, por favor blinks, si Selena no baila en el MV o no muestra una gran 'energía' no sean rudos con ella y comprendan.