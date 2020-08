Daniela Sarria pone a bailar con su 'Buri buri'

México está entre sus objetivos, motivo por el que cuando pase la pandemia desea venir a poner a bailar a todos con su Buri buri.

La colombiana Daniela Sarria, quien ha hecho carrera en el teatro en el país de la novela Yo soy Betty, la fea, lanzó ayer dicha melodía. Se trata de su debut en la música.

Daniela platicó este viernes vía Zoom con El Siglo de Torreón. Con una tremenda energía dio los detalles de la melodía.

"Es un placer compartir estos momentos con ustedes. Es mi primer lanzamiento oficial como cantante; qué rico estar compartiendo este tema con ustedes.

"Buri buri es mi primer sencillo. Es un rola urbana que habla de la fiesta, habla sobre mí y es que yo la escribí con toda mi energía para que la gente sintiera mi energía", comentó desde Bogotá.

Daniela externó que al ser oriunda de Curamani (tierra del vallenato), según refirió, tiene la idea de mezclar ese género con reguetón.

"En este primer sencillo no se siente tanto esta fusión porque es mi entrada. Ya cuando pase el tiempo le iré metiendo más detalles a los sonidos de mis próximas melodías.

"También tengo rolas de desamor, de despecho y del empoderamiento femenino, que es mi tema favorito, porque hay que darles duro a esos hombres que son tan crueles".

A sus 23 años, la artista manifestó que no ha sufrido una decepción amorosa y espera continuar así.

"Todavía no. Jamás he tenido una decepción hasta ahora. No he tenido malas experiencias en el amor", sostuvo.

Sarria aclaró que aunque sus inicios se dieron en la actuación, considera la música su prioridad.

"En Colombia me di a conocer por la televisión, sin embargo, en primer lugar la música ha estado en mi vida, es algo con lo que yo nací. Amo la actuación, pero me siento conectada con la música".

Antes de que hiciera televisión, Daniela realizó una obra de teatro que la marcó y que giraba en torno al legado musical de Chavela Vargas.

"Yo amo México. Ese trabajo me impulsó muchísimo, era un musical llamado El bulevar de los sueños, que presentaba la vida de Chavela y me encantó porque yo amo las rancheras, desde ahí comenzó mi trayectoria".

Sarria reveló durante la charla que Ana Gabriel es una de sus artistas favoritas.

"Uno de mis sueños es realizar una colaboración con Ana, me encanta su estilo. De igual manera admiro la carrera de Natalia Jiménez, ella no es mexicana, pero como sabemos ella toda su carrera la ha hecho en México".

Después de que pase la pandemia, Daniela tiene la intención de venir a la república mexicana a traer su propuesta musical.

"Conozco Cancún, pero anhelo estar en la Ciudad de México y llevarles mi propuesta y que se pongan a bailar", dijo.

Entre los proyectos de Daniela, además de la música, se le verá en una serie que detuvo su estreno por la pandemia.