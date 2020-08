Aumentan un 700% la recolección de basura

En el municipio de Matamoros desde hace unos meses se incrementó en el servicio de recolección de basura, el cual dicen algunos comerciantes se hizo sin justificación, incluso aseguran no se contempló en la ley de ingresos.

Dicho aumento se empezó a hacer efectivo en abril y pasó de 13 a 97.50 pesos, que representa alrededor del 700 por ciento más y solo se aplica a los comercios, pues según se les dijo en el servicio doméstico se mantiene la tarifa mínima.

Eduardo Gutiérrez consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que, incluso hace unos días acudió al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) ya que es la dependencia encargada de hacer el cobro y lo canalizaron a la gerencia técnica en donde no le dieron alguna explicación convincente.

Explicó que la empresa PASA (Promotora Ambiental S.A) se encarga del servicio de recolección de basura y hace su recorrido normal, pero el Municipio cuenta con un camión recolector que fue adquirido con recursos de los parquímetros y se determinó que haría dos recorridos, uno en la noche para mantener limpia el área comercial, pero insistió que no se les aclara su dicho aumento tiene que ver por los servicios que presta la empresa o del que se encarga la administración.

El comerciante dijo que acudió al Simas a pedir una explicación y lo canalizaron a la Gerencia Técnica y la persona que lo atendió le informó que era un aumento contemplado desde hace varias administraciones, lo que le pareció "raro" que se hiciera efectivo en abril de este año y no a inicios o en años anteriores.

Incluso, le afirmaron que estaba contemplado en la Ley de Ingresos presentada por esta administración, pero de acuerdo a lo consultado a algunos regidores hasta ahora no se ha abordado ese punto.

"Se le preguntó: ¿en qué se basan para hacer el aumento a los comerciantes? y dicen que fue por una ley anterior que no se había aplicado, pero ¿por qué no lo hicieron antes? y luego hay otra cosa que no me quedó claro, porque más o menos me quiso dar una explicación de que se había puesto en la Ley de Ingresos y se les dijo que ¿por qué el Cabildo o el Congreso les está aprobando un incremento, cuando hay mucha diferencia en las cantidades?, pero no me dieron ningún argumento sólido".

Y expuso que cuando se privatizó el servicio de recolección de basura, se les cobraban 8 pesos, luego hace dos administraciones aumentó a 12 pesos, en la pasada el incremento fue de un peso, es decir, los 13 pesos que hasta abril de este año pagaban, pero pasó a 97.50, lo que consideró de "muy drástico", pues están conscientes que cada año o administración aumentan los impuestos o servicios, pero no tanto, por lo que piden revisar este incremento.