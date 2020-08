Ponen en duda al Ejército Indagan masacre en Colombia

Un largo interrogatorio público al ministro de la Defensa de El Salvador, contraalmirante René Merino, le sirvió a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, para cuestionar la obediencia del Ejército a la Constitución frente a las órdenes del presidente Nayib Bukele.

Los legisladores instalaron la mañana de este viernes una sesión de interpelación contra Merino para tratar de esclarecer la participación del Ejército en los actos encabezados por Bukele el 9 de febrero pasado.

En esa fecha, el mandatario ingresó al recinto legislativo bajo el resguardo de policías y soldados armados con fusiles de asalto para sentarse en la silla del presidente de dicho órgano, simular el comienzo de una sesión y orar. Estas acciones fueron catalogadas como un "intento de golpe de Estado" y encendió las alarmas internacionales.

Los diputados, que entregaron previamente un cuestionario de 17 preguntas al jefe castrense, cuestionaron a Merino sobre la postura de las Fuerzas Armadas frente a órdenes que podrían considerarse contrarias a la Constitución. "Nunca me ha dado el señor presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada una orden inconstitucional. Somos respetuosos de la ley", aseguró el jefe castrense en su primera intervención. No obstante, aseguró que las órdenes dadas por el mandatario son "igualmente legales, porque él ha sido electo por la gran mayoría de los ciudadanos y de acuerdo a la ley y a la Constitución". "El juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, no hay controversia entre lo que manda la Constitución y las leyes con las órdenes que emite el comandante general de la Fuerza Armada (Bukele)", remató el funcionario.

Las autoridades colombianas investigan la denuncia de una nueva masacre de cinco personas perpetrada en una zona rural de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, fronterizo con Venezuela, dijeron fuentes oficiales. La Defensoría del Pueblo manifestó en redes sociales que ha "tenido conocimiento de la posible ocurrencia de una masacre de 5 personas, miembros de población civil, en el corregimiento (caserío) El Caracol, municipio de Arauca, tras confirmar el hallazgo de los cuerpos en zona rural". El organismo añadió en otro mensaje que "la barbarie de los criminales no tiene límite" y que rechaza "con vehemencia su ocurrencia", al tiempo que solicitó "a las autoridades esclarezcan lo ocurrido cuanto antes". Al respeto, el Ministerio de Defensa informó que la Policía y Ejército ya están en el área para esclarecer los hechos. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en noviembre de 2018 en la que advirtió que "la fuerte inserción de grupos armados en el departamento de Arauca se vincula con la (poca) presencia que el Estado ha tenido en el territorio y las dinámicas de poblamiento de la región, estrechamente relacionadas con la exploración y explotación petrolera". En ese sentido, apuntó a la presencia de grupos como la guerrilla del ELN y disidencias de las FARC. Colombia ha sido sacudida en las últimas semanas por varias masacres en los departamentos de Nariño y en el Valle del Cauca. La más reciente ocurrió el martes pasado cuando desconocidos asesinaron a tres indígenas de la comunidad Awá en el resguardo indígena Pialapi-Pueblo Viejo, ubicado en una remota zona rural, a unas nueve horas de la cabecera municipal de Ricaurte, en el departamento de Nariño.