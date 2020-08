Diez funerarias han sido sancionadas por velación

En lo que va de la pandemia por el COVID-19, se han emitido diez sanciones a funerarias de Torreón y Matamoros por incumplir con el decreto estatal que prohíbe la velación de los cuerpos, independientemente de la causa de muerte y que señala que el destino final de los cadáveres deberá ser mediante la inhumación o incineración, de acuerdo con la decisión tomada por familiares y/o amigos.

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario en la Jurisdicción Sanitaria VI, José Luna Riojas, recordó que desde que inició la contingencia sanitaria por el coronavirus, se notificó a estos establecimientos que no podían ofrecer el servicio de velación. "No existe la velación, tiene que haber el reconocimiento del cuerpo, se pueden despedir los familiares siempre y cuando no pertenezcan a los grupos de riesgo, ellos pueden decidir si se va a inhumar o cremar el cuerpo, sin embargo, con la finalidad de dar el servicio muchos de estos negocios han estado ofertando que pueden darlo en domicilios particulares, lo cual está prohibido", mencionó.

El funcionario dijo que se tienen empadronadas 25 funerarias en los municipios de Torreón y Matamoros y que de los diez establecimientos sancionados y suspendidos temporalmente, dos han sido reincidentes. La multa económica va desde los 40 mil hasta los 48 mil pesos.

El decreto emitido por el Gobierno de Coahuila destaca la prohibición de llevar a cabo ceremonias fúnebres o velación de los cuerpos de las personas fallecidas por causa de muerte probable o confirmada por COVID-19 (SARS-CoV-2). Asimismo, prohíbe la velación de los cuerpos independientemente de la causa de muerte, durante la fase 3 de la contingencia sanitaria. Y una vez que los cuerpos estén debidamente identificados, se permitirá el acceso de dos familiares o amigos, siempre y cuando no estén dentro de los grupos de riesgo.