Sí hay coordinación en seguridad: secretario del Ayuntamiento de Torreón

El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, reviró a los representantes de cámaras empresariales que afirman que se requiere mayor vigilancia y coordinación entre autoridades por el tema de seguridad.

Lara manifestó desconocer los motivos por los que "algunos" voceros de esas cámaras siguen insistiendo en aumentar las acciones de coordinación y colaboración, cuando de forma permanente se realizan reuniones entre los mandos de todas las corporaciones, incluyendo, en casi todos los casos, a la Policía de Torreón y su director, Primo García Cervantes.

"Hay que ser muy precisos en este punto sin entrar en polémica ni entrar en controversia, Seguridad Pública está coordinada completamente a través del Mando Especial de La Laguna, entonces yo no sé a qué le llaman más coordinación si semana a semana tienen ellos reuniones, aplican estrategias de seguridad que no se andan publicitando y en esas reuniones participa el titular del Mando Especial y su equipo, que es el general Hernández (Cisneros), participan representantes de Seguridad Pública del Estado, participa el propio comisario (Primo García) y su equipo de trabajo, participa la Fiscalía, entre otros entes de Gobierno que están facultados y obligados para implementar estas estrategias; entonces sí hay coordinación, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y no es de estarlo diciendo, es que se hace", aseveró.

El secretario del Ayuntamiento de Torreón apuntó que revisarán a detalle las solicitudes puntuales de algunos representantes empresariales, de quienes dijo son "algunos actores en específico", por lo que negó que se trate de una opinión común entre el gremio de empresarios o de quienes están al frente de los consejos consultivos ciudadanos en la región.

"Porque es uno o dos nada más, los demás están insertos y están trabajando, también colaborando en lo que corresponde en materia de seguridad; este es un tema inacabado, es un tema que se debe seguir día a día y en eso se está trabajando de parte de la Administración municipal", enfatizó.

Fue el miércoles pasado cuando se desarrolló en las oficinas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Torreón la más reciente reunión del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, encuentro al que el director de la Policía de Torreón no acudió por motivos aún no aclarados y en su lugar envió a un representante.

Revira a IP

