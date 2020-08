América y Rayados se miden en el Azteca

- Luego de caer 4-1 ante los Gallos Blancos en la jornada anterior, el América fue alcanzado en la cima en puntos por Cruz Azul y rebasado por el León, pero ahora querrá recuperar su lugar como líder del Guardianes 2020. En el Azteca buscará tomar distancia y posicionarse como único puntero ante un Monterrey que sigue lejos de su mejor momento.

Durante el partido de la jornada 5, América no tuvo capacidad de reacción para el planteamiento de Gallos y sufrió mucho para generar oportunidades de gol, sobre todo tras la expulsión de Richard Sánchez al 41.

Las Águilas ya se encuentran entre una de las peores defensas con siete tantos. Sin embargo, el América es el equipo más goleador del campeonato, con 11 tantos en 5 duelos.

Por su parte, Monterrey viene de perder 3 puntos en último minuto ante Necaxa. Cuando parecía que la Pandilla sacaba su segunda victoria como local en el torneo, los necaxistas aprovecharon un error del arquero Luis Cárdenas para igualar el partido a un gol y sacar un punto que parecía perdido.

Miguel Herrera, entrenador del América, afirmó ayer que deben tener cuidado con el Monterrey, porque en cualquier momento puede despertar.

"Tampoco podemos decir que somos favoritos sobre Monterrey, porque ellos tienen también un gran equipo y en cualquier momento pueden despertar", advirtió el técnico.

Sobre su colega de los Rayados, el "Piojo" opino que: "Mohamed es un gran técnico y trabaja para enmendar el camino; hoy no se le han dado los resultados que buscan, pero tiene un gran equipo y nosotros debemos poner toda la atención porque venimos de una derrota y necesitamos buscar la victoria".

Mencionó que los jugadores deben de estar concentrados y no perder la cabeza.

"Tenemos que ser un equipo más sólido, que sin importar si perdemos un hombre no nos hagan un gol rápido. Lo primero es no perder jugadores por expulsión, no cometer tonterías, porque no podemos justificar perder la cabeza por esas calenturas".

Herrera dijo que ya habló con el grupo para corregir estas situaciones.

"Hablé con los jugadores, hablé con Richard para concentrarnos más en los pequeños detalles, saber jugar cuando ya tienes una tarjeta amarilla; estar concentrados si hacemos un gol para que el rival no tenga respuesta".