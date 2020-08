Sin expectativas por carrera 'Coahuila 1000'

Debido a que este año por la pandemia se cambió el recorrido de carrera "Coahuila 1000", por tanto los competidores pasarán por la orilla del municipio de Francisco I. Madero, se dejará de generar la derrama económica que hace un año benefició a los habitantes del Valle de Acatita, que concentra a unas seis comunidades con mayor rezago social.

El año pasado el trazo del recorrido se hizo de tal forma que las Dunas del Valle de Acatita fuera uno de los puntos de llegada de los competidores, lo que originó una ganancia para los pobladores estimada en unos 100 mil pesos, que para ellos significó mucho, tomando en cuenta las difíciles condiciones en las que viven.

"El año pasado hicieron el recorrido por Cuatro Ciénegas y bajaron por el Valle de Acatita y ahora se nos dijo va a ser desde Saltillo, Parras, San Pedro, Madero, Matamoros y Torreón, pero como solo pasará por las orillas, no tendrá el mismo impacto para nosotros", dijo el alcalde Jonathán Ávalos Rodríguez.

Dijo que de acuerdo a la explicación que se les dio en la reunión que sostuvieron en Saltillo, la cual convocó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), este año por la pandemia se recortó el recorrido y el número de competidores pues solo participaran 70 pilotos, pero en el caso del municipio de Madero pasarán por algunos ejidos colindantes con Matamoros, como Nuevo León y Alamito.

"El año pasado estuvieron en el Valle de Acatita y se fueron muy contentos los competidores, que venía de muchas partes del mundo y la verdad es que se quedaron asombrados por las Dunas y no se había explotado esa zona y esa carrera fue una gran oportunidad para seguir detonando el turismo en esa área, pero bueno este año por la pandemia no llegarán los competidores, no pasarán por allá".