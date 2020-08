Desaparece servicio de Google Play Music

La empresa detalló que será reemplazada por Youtube Music, donde podrán transferir su biblioteca, preferencias y listas de reproducción.

Migración se completará a partir de diciembre del presente año (2020).

De acuerdo al diario El Financiero, la deshabilitación de la aplicación comenzará primero durante septiembre en Nueva Zelanda y Sudáfrica, para luego pasar al resto de los mercados en octubre, hasta diciembre.

Reminder make sure you transfer your audio library and playlists to @YouTubeMusic - it takes just 3 simple steps. Your new home for music is here → https://t.co/pKQgJgzqjp pic.twitter.com/bypje0WrRn